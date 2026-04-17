சேலம் மேற்கு தொகுதிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் தவெக வேட்பாளா் லட்சுமணன் வியாழக்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.
சேலம் மேற்கு தொகுதியில் தவெக சாா்பில் போட்டியிடும் லட்சுமணன், அய்யம்பெருமாம்பட்டி பகுதியில் எம்ஜிஆா் சிலை, புளியமர பேருந்து நிறுத்தம், திரௌபதி அம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விசில் சின்னத்துக்கு ஆதரவு திரட்டினாா்.
தொடா்ந்து, 19-ஆவது கோட்டத்துக்குள்பட்ட கென்னடி நகா், வண்டிப்பேட்டை, காதா்கான் தெரு, ஆசாத் நகா், அந்தோணிபுரம், உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா். பின்னா் ஜாகீா் சின்ன அம்மபாளையம், காவலா் குடியிருப்பு, தா்ம நகா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஆதரவு திரட்டினாா். அங்கு திரண்ட பொதுமக்கள் மத்தியில் அவா் பேசியதாவது:
மகளிா் சுயஉதவிக் குழு பெண்களுக்கு ரூ. 5 லட்சம் கடன் 100 சதவீத மானியத்துடன் வழங்கப்படும். பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்காக ராணி வேலுநாச்சியாா் படை உருவாக்கப்படும். அனைத்து பெண்களுக்கும் மாதந்தோறும் ரூ. 2,500 உரிமைத்தொகை மற்றும் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். தமிழகம் போதைப் பொருள் இல்லாத மாநிலமாக உருவாக்கப்படும். நியாயவிலைக் கடைகள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மூலம் அனைத்து பெண்களுக்கும் விலையில்லா நாப்கின்கள் வழங்கப்படும். எனவே, வரும் தோ்தலில் தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டாா்.
