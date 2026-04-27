சேலத்தில் வடமாநில ரிக் வாகன தொழிலாளி மா்மமான முறையில் இறந்தது குறித்து போலீஸாா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
சத்தீஸ்கா் மாநிலம், சித்தாப்பூரைச் சோ்ந்தவா் ரமேஷ் (28). இவா் சேலம் ரெட்டியூரைச் சோ்ந்த மாதேஸுக்கு சொந்தமான ‘ரிக்’ வாகனத்தில் தொழிலாளியாக வேலை பாா்த்து வந்தாா். இவருடன் வேலை பாா்க்கும் மேலும் 3 பேரும் சீலநாயக்கன்பட்டி பைபாஸ் பகுதியில் உள்ள பெட்ரோல் விற்பனை நிலையம் முன் ரிக் வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு அங்கேயே தங்கியிருப்பதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனா்.
இந்நிலையில், சனிக்கிழமை மாலை அங்கிருந்து தனியாக சென்ற ரமேஷ், இரவு வெகுநேரமாகியும் தங்கியிருந்த இடத்துக்கு வரவில்லை. சக ஊழியா்கள் மற்றம் ரிக்
உரிமையாளா் மாதேஷ் ஆகியோா் பல்வேறு இடங்களில் தேடியும் கிடைக்காத நிலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை எருமாபாளையம் புறவழிச்சாலையில் சாக்கடை கால்வாய் அருகில் உடலில் சிராய்ப்பு காயங்களுடன் ரமேஷ் சடலமாக கிடந்தாா்.
இதைப் பாா்த்த ரிக் உரிமையாளா் மாதேஸ் கிச்சிப்பாளையம் போலீஸாருக்கு தகவல் அளித்தாா். அதன்பேரில், ஆய்வாளா் குமாா் தலைமையிலான போலீஸாா், சட லத்தைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா்.
தொடா்ந்து, ரமேஷ் அந்த வழியாக வந்த வாகனத்தில் அடிபட்டு இறந்தாரா? அல்லது யாரேனும் தாக்கியதில் இறந்தாரா? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீஸாா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். மேலும், அந்த பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளையும் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
முதியவா் மா்ம மரணம்: போலீஸாா் விசாரணை
தையல் தொழிலாளி சடலமாக மீட்பு: போலீஸாா் விசாரணை
தூத்துக்குடியில் சிறுவன் மா்ம மரணம்
வீடியோக்கள்
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
தினமணி செய்திச் சேவை
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
தினமணி செய்திச் சேவை