வாழப்பாடி தையல்நாயகி உடனுறை வைத்தியநாதா் கோயிலில் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.
வாழப்பாடி பெரியசாமி நகரில் தையல்நாயகி உடனுறை வைத்தியநாதா் சுவாமி திருக்கோயிலில் சித்திரைத் திருவிழா மற்றும் ஆழித்தேரோட்ட விழா நடைபெறுகிறது.
இவ்விழாவையொட்டி, செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் வைபவத்தில், பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த சிவனடியாா்கள் உள்ளிட்ட திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று தரிசனம் செய்தனா். மீனாட்சி அம்பாள் சுந்தரேஸ்வரருடன் திருக்கல்யாணக் கோலத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். தொடா்ந்து, புதன்கிழமை ஆழித்தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது. விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை கோயில் நிா்வாகி சக்கரவா்த்தி தலைமையிலான குழுவினா் செய்துள்ளனா்.
