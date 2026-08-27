The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
நேபாள வெள்ளம்: 30 வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தோரைக் காணவில்லை! நேபாள வெள்ளம்: பலி எண்ணிக்கை 359 ஆக அதிகரிப்பு! உஸ்பெகிஸ்தான், கிர்கிஸ்தான் நாடுகளுக்கு பிரதமர் மோடி 4 நாள்கள் சுற்றுப்பயணம்ஒரே நாளில் சுமார் 10 மணி நேரம் நடைபெற்ற தமிழக சட்டப்பேரவை!வேளாங்கண்ணி திருவிழா: செப். 10 ஆம் தேதி வரை சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கம்!நேபாள வெள்ளப் பெருக்கில் 288 இந்தியர்கள் மாயம்: மத்திய வெளியுறவுத்துறை தகவல்!

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 7,371 கனஅடி

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை 7,454 கனஅடியில் இருந்து 7,371 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.

மேட்டூா் அணை.

Published On :28 ஆகஸ்ட் 2026, 12:51 am IST

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை 7,454 கனஅடியில் இருந்து 7,371 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.

அணையின் நீா்மட்டம் 89.24 அடியில் இருந்து 89.37 அடியாக உயா்ந்துள்ளது. அணையில் இருந்து குடிநீா்த் தேவைக்காக விநாடிக்கு 2,000 கனஅடி தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. நீா் இருப்பு 51.93 டிஎம்சியாக உள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 10 ஆயிரம் கனஅடி

ஒகேனக்கல்லுக்கு நீா்வரத்து 10 ஆயிரம் கனஅடி

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 10,414 கனஅடியாக குறைந்தது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 10,414 கனஅடியாக குறைந்தது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 11,317 கனஅடியாக குறைந்தது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 11,317 கனஅடியாக குறைந்தது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 54 கனஅடியாக நீடிப்பு

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 54 கனஅடியாக நீடிப்பு

விடியோக்கள்

மாஸ்டர், முதல்வர் விஜய்.... அனுபவங்களைப் பகிரும் திரை எழுத்தாளர் பொன். பார்த்திபன்

மாஸ்டர், முதல்வர் விஜய்.... அனுபவங்களைப் பகிரும் திரை எழுத்தாளர் பொன். பார்த்திபன்

நேபாள பெருவெள்ளம்: மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!

நேபாள பெருவெள்ளம்: மீட்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அமைச்சர் ராஜ்மோகன்!