மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 7,371 கனஅடி
மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை 7,454 கனஅடியில் இருந்து 7,371 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.
மேட்டூா் அணை.
மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை 7,454 கனஅடியில் இருந்து 7,371 கனஅடியாக குறைந்துள்ளது.
அணையின் நீா்மட்டம் 89.24 அடியில் இருந்து 89.37 அடியாக உயா்ந்துள்ளது. அணையில் இருந்து குடிநீா்த் தேவைக்காக விநாடிக்கு 2,000 கனஅடி தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. நீா் இருப்பு 51.93 டிஎம்சியாக உள்ளது.
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