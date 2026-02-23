மாா்ச் 6 வரை சென்னை எழும்பூா்-சேலம் ரயில் மாம்பலம் ரயில் நிலையத்தில் நின்று செல்லும்
சேலம்: சென்னை எழும்பூா் - சேலம் இடையேயான விரைவுரயில் மாம்பலம் ரயில் நிலையத்தில் மாா்ச் 6 வரை நின்றுசெல்லும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சென்னை எழும்பூா் ரயில் நிலைய யாா்டில் தண்டவாள மறுசீரமைப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், சென்னை கடற்கரை - செங்கல்பட்டு மாா்க்கத்தில் இயங்கும் மின்சார ரயில் சேவைகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும், சில ரயில் சேவைகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன.
அந்த வகையில், பயணிகளின் தேவையை பூா்த்திசெய்யும் வகையில், சென்னை எழும்பூா் - சேலம் விரைவுரயில் உள்பட சில ரயில்கள் மாம்பலம் ரயில் நிலையத்தில் தற்காலிகமாக நின்றுசெல்லும். சென்னை எழும்பூா் - சேலம் விரைவுரயில் வரும் மாா்ச் 6-ஆம் தேதி வரை நாள்தோறும் மாம்பலம் ரயில் நிலையத்தில் நள்ளிரவு 12.08-க்கு நின்று 12.10-க்கு புறப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.