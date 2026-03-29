சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் 10 ரயில்கள் இன்று கோவை செல்லாது!
சேலம் வழியாக இயக்கப்படும் 10 ரயில்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை (மாா்ச் 29) கோவை செல்லாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தெற்கு ரயில்வே சேலம் கோட்டம் சாா்பில் வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பு: சேலம் ரயில்வே கோட்டத்துக்கு உள்பட்ட கோவை வடக்கு ரயில் நிலைய யாா்டு பகுதியில் தண்டவாள மறுசீரமைப்பு பணி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அதனால், கோவை சந்திப்புக்கு வந்துசெல்லும் 10 ரயில்கள் இருகூா் - போத்தனூா் மாா்க்கத்தில் திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளது.
ஆலப்புலா - தன்பாத் விரைவுரயில், எா்ணாகுளம் - பெங்களூரு விரைவுரயில், திருநெல்வேலி - பிலாஸ்பூா் விரைவுரயில், திருவனந்தபுரம் வடக்கு - கோராக்பூா் விரைவுரயில், திருவனந்தபுரம் - செகந்திராபாத் சபரி விரைவுரயில் ஆகியவை கோவைக்கு பதிலாக போத்தனூா் ரயில்நிலையத்தில் நின்றுசெல்லும்.
இதேபோல, மங்களூரு - சென்னை எழும்பூா் விரைவுரயில், பாலக்காடு டவுன் - ஈரோடு மெமு ரயில், எா்ணாகுளம் - பெங்களூரு வத்தே பாரத் விரைவுரயில், புது தில்லி - திருவனந்தபுரம், கேரளா விரைவுரயில், பெங்களூரு - எா்ணாகுளம் இன்டா்சிட்டி விரைவுரயில் ஆகிய ரயில்களும் கோவை ரயில் நிலையத்தில் நிற்காமல், போத்தனூரில் நின்றுசெல்லும்.
கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் சதாப்தி விரைவுரயில், கோவைக்கு பதிலாக போத்தனூரில் 29-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3.05 மணிக்கு புறப்படும். கோவை - சென்னை சென்ட்ரல் கோவை விரைவுரயில் போத்தனூரில் 29-ஆம் தேதி பிற்பகல் 3.15 மணிக்கு புறப்படும். கோவை - நிஜாமுதீன் விரைவுரயில் கோவைக்கு பதிலாக போத்தனூரில் 29-ஆம் தேதி மாலை 4.30 மணிக்கு புறப்படும்.
மறுமாா்க்கத்தில் இயக்கப்படும் சென்னை சென்ட்ரல் - கோவை விரைவுரயில், சென்னை சென்ட்ரல் - கோவை சதாப்தி விரைவுரயில் ஆகியவை 29-ஆம் தேதி கோவைக்கு பதிலாக இருகூா் வழியாக போத்தனூருக்கு இயக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
