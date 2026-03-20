ரயில் சேவையில் மாற்றம்! மேலும் 10 ரயில்கள் தாம்பரத்திலிருந்து இயக்கப்படும்!

தென் மாவட்ட ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது பற்றி...

Updated On :20 மார்ச் 2026, 7:35 am

சென்னை எழும்பூரில் மறு சீரமைப்புப் பணிகள் காரணமாக தென் மாவட்டங்களுங்கு இயக்கப்படும் மேலும் சில ரயில்கள் ஏப்ரல் 6 வரை எழும்பூருக்குப் பதிலாக தாம்பரத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

அதேபோல சில குறிப்பிட்ட ரயில்கள் எழும்பூருக்குப் பதிலாக தாம்பரத்திலேயே நிறுத்தப்படும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

பயணிகள் தாங்கள் பயணிக்கும் ரயில் குறித்த விவரங்களை, பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு NTES செயலில் பார்த்துக்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

நேரம் மாற்றம்!

சென்னை எழும்பூர் - திருச்சி சோழன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் இரவு 8 மணிக்குப் பதிலாக வருகிற ஏப்ரல் 16 ஆம் தேதி வரை இரவு 10.15 மணிக்குப் புறப்படும்.

எழும்பூருக்குப் பதிலாக தாம்பரம்!

ஏற்கெனவே தென் மாவட்ட ரயில்கள் பலவும் சென்னை எழும்பூருக்குப் பதிலாக தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் நிலையில் மேலும் சில ரயில்களும் தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஏப்ரல் 6 வரை கீழ்குறிப்பிட்ட ரயில்கள் தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும்.

சென்னை எழும்பூர் - ராமேஸ்வரம் சேது அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (22661) எழும்பூருக்குப் பதிலாக தாம்பரத்தில் இருந்து மாலை 6.22க்குப் புறப்படும்.

அதேபோல , சென்னை எழும்பூர் - செங்கோட்டை பொதிகை அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (12661) இரவு 8.02க்கு தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும்.

சென்னை எழும்பூர் - கொல்லம் அனந்தபுரி அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (20635) தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 8.17க்கும்

சென்னை எழும்பூர் - ராமேஸ்வரம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (16751) தாம்பரத்தில் இருந்து இரவு 9.02க்கும்

சென்னை எழும்பூர் - தஞ்சாவூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் (16865) தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து இரவு 10.57க்குப் புறப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை வரும் ரயில்கள்

தென்மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை வரும் சில ரயில்கள் எழும்பூருக்கு பதிலாக தம்பரத்திலேயே நிறுத்தப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தஞ்சாவூர்- சென்னை எழும்பூர் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (16866),

கொல்லம்- சென்னை எழும்பூர் அனந்தபுரி அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (20636),

திருநெல்வேலி- சென்னை எழும்பூர் நெல்லை அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (12632),

ராமேஸ்வரம் - சென்னை எழும்பூர் சேது அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (22662),

ராமேஸ்வரம்- சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் (16752) ஆகிய ரயில்கள் தாம்பரம் வரை மட்டுமே இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

மின்சார ரயில் சேவை குறைப்பு: மாற்றுப் போக்குவரத்தை விரும்பாத பயணிகள்!

4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
