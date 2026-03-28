164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்கள் பட்டியல்! முழு விவரம்
தமிழகத்தில் 164 தொகுதிகளில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் முழு விவரம்
திமுக தலைவர் ஸ்டாலின்
video grab
தமிழகத்தில் திமுக கூட்டணியில் போட்டியிடும் கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, திமுக தலைவரும் முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் வேட்பாளர்கள் பட்டியலை வெளியிட்டார்.
அவர் வெளியிட்ட அறிவிப்பில்,
கன்னியாகுமரி - ரெ. மகேஷ், நாகர்கோயில் - எஸ். ஆஸ்டின், இராதாபுரம் - மு. அப்பாவு, பாளையங்கோட்டை - மு. அப்துல் வஹாப், திருநெல்வேலி - சு. சுப்பிரமணியன், ஆலங்குளம் - முனைவர். பால் மனோஜ் பாண்டியன், தென்காசி - டாக்டர் கலை கதிரவன், வாசுதேவநல்லூர் - ஈ. ராஜா, கோயில்பட்டி - கா. கருணாநிதி, ஓட்டபிடாரம் (தனி) - பி.எம். ராமஜெயம், திருச்செந்தூர் - அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், தூத்துக்குடி - திருமதி கீதா ஜீவன், விளாத்திகுளம் - ஜி.வி. மார்கண்டேயன், முதுகுளத்தூர் - ஆர்.எஸ். ராஜகண்ணப்பன், இராமநாதபுரம் - காதர்பாட்சா (எ) முததுராமலிங்கம், பரமக்குடி (தனி) - கே.கே. கதிரவன், திருச்சுழி - தங்கம் தென்னரசு, அருப்புக்கோட்டை - கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், சாத்தூர் - அ. கடற்கரை ராஜ், ராஜபாளையம் - சௌ. தங்கப்பாண்டியன், கம்பம் - நா. ராமகிருஷ்ணன், போடிநாயக்கனூர் - ஓ. பன்னீர் செல்வம், ஆட்டிப்பட்டி - ஆ. மகராஜன்
திருமங்கலம் - சேடப்பட்டி மணிமாறன், திருப்பரங்குன்றம் - கிருத்திகா தங்கபாண்டி, மதுரை மேற்கு ரகு பாலாஜி, மதுரை மத்திய - பி.டி.ஆர். பழனிவேல் தியாகராஜன், மதுரை வடக்கு - கோ. தளபதி, சோழவந்தான் (தனி) - ஆ. வெங்கடேசன், மதுரை கிழக்கு - பி. மூர்த்தி, மானாமதுரை - தமிழரசி ரவிக்குமார், திருப்பத்தூர் - கே.ஆர். பெரிய கருப்பன், ஆலங்குடி - மெய்யநாதன், திருமயம் - எஸ். ரகுபதி ஆகியோர் போட்டியிடுகிறார்கள்.
குறிஞ்சிப்பாடி - எம். ஆர். கே. பன்னீர்செல்வம், நெய்வேலி - சபா. ராஜேந்திரன், திட்டக்குடி (தனி) - சி.வி. கணேசன், ஜெயங்கொண்டம் - க.சொ.க.கண்ணன், அரியலூர் திருமதி. லதா பாலு, குன்னம் - சா. சி. சிவசங்கர், பெரம்பலூர் (தனி) டாக்டர். எஸ்.டி. ஜெயலட்சுமி, முசிறி - என்.எஸ். கருணைராஜா, மண்ணச்சநல்லூர் - சீ. கதிரவன், லால்குடி - த. பாரிவள்ளல், திருவெறும்பூர் - முனைவர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி, திருச்சி கிழக்கு - முனைவர் இனிகோ இருதயராஜ், திருச்சி மேற்கு - கே.என். நேரு, ஸ்ரீரங்கம் - எஸ். துரைராஜ், குளித்தலை - சூரியனூர் அ. சந்திரன், கிருஷ்ணராயபுரம் (தனி) - சி. கே. ராஜா, கரூர் - ஆசி. எம். தியாகராஜன், அரவக்குறிச்சி - மொஞ்சனூர் ஆர். இளங்கோ, வேடசந்தூர் - டி. சாமிநாதன், திண்டுக்கல் - ஐ. பி. செந்தில்குமார், நிலக்கோட்டை (தனி) - நாகஜோதி, ஆத்தூர் - இ. பெரியசாமி, ஒட்டன்சத்திரம் - அர. சக்கரபாணி
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...