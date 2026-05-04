கூடலூரில் திமுக வேட்பாளர் மு. திராவிடமணி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் 234 பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு கடந்த ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி ஒரேகட்டமாக வாக்குப் பதிவு நடைபெற்றது. அதில், 85.10 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின.
தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த நிலையில் கூடலூர் (தனி) தொகுதியில் திமுக வேட்பாளர் மு. திராவிடமணி வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
வாக்குகள் விபரம்
திராவிடமணி(திமுக) 65,590
ஜெயசீலன்(அதிமுக) 42,757
தீபக் சாய் கிஷோர்(தவெக) 34,962
வாக்குகள் வித்தியாசம் - 22,833
Summary
DMK candidate M. Dhravidamani has won in Gudalur.
