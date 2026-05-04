பல தொகுதிகளில் குறைந்த வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் முன்னிலை வகிக்கும் திமுக!

திமுக முன்னிலை வகிக்கும் பல தொகுதிகளில் குறைந்த வாக்கு வித்தியாசங்களையேபெற்றுள்ளது.
தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றது.
வாக்கு எண்ணிக்கைத் தொடங்கியது முதலே விஜய்யின் தவெக 100-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகின்றது.
அதிமுக 60-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களிலும், திமுக 50-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களிலும் முன்னிலை வகித்து வருகின்றது.
மதியம் 2 மணி நிலவரப்படி, தவெக ஆதிக்கம் செலுத்தும் பல தொகுதிகளில் 10,000 வாக்குகள் முன்னிலை பெற்று வருகின்றது.
ஆனால், திமுக முன்னிலை வகிக்கும் 50-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் பலவற்றில் 5,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மட்டுமே முன்னணியில் இருப்பது அரசியல் களத்தில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், வெறும் 7 தொகுதிகளில் மட்டுமே திமுக 10,000 வாக்குகள் முன்னிலையில் இருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
DMK leads by a narrow margin in several constituencies
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
அஸ்ஸாம்: என்டிஏ 88 தொகுதிகளில் முன்னிலை!
சேலம் வடக்கில் தவெக முன்னிலை!
அஸ்ஸாமில் 17 தொகுதியில் பாஜக முன்னிலை!
200-க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் திரிணமூல் வெல்லும்: மமதா
வீடியோக்கள்
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
சிங் கீதம் டீசர்!
தினமணி செய்திச் சேவை
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு