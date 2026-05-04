Dinamani
விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா, விருதுநகரில் விஜய பிரபாகர் முன்னிலை!திருப்பரங்குன்றத்தில் தவெக முன்னிலை ஆலந்தூர் தொகுதியில் தா.மோ. அன்பரசன் பின்னடைவு சிவகாசியில் ராஜேந்திர பாலாஜி முன்னிலை கோவை தெற்கில் வி.செந்தில்பாலாஜி முன்னிலை திருவண்ணாமலையில் எ.வ. வேலு பின்னடைவு தருமபுரி சௌமியா அன்புமணி முன்னிலை போடியில் திமுக வேட்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பின்னடைவு கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பின்னடைவு! திருச்சுழியில் தங்கம் தென்னரசு பின்னடைவு சிவகங்கையில் கருணாஸ் பின்னடைவு விருத்தாசலம் பிரேமலதா முன்னிலை விருதுநகர் விஜயபிரபாகர் முன்னிலை வில்லிவாக்கம் ஆதவ் அர்ஜுனா முன்னிலை கொளத்தூரில் முதல்வர் ஸ்டாலின் பின்னடைவு காரைக்குடி தொகுதியில் தவெக பிரபு முன்னிலை கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் செங்கோட்டையன் முன்னிலை திருச்சி மேற்கில் அமைச்சர் கே.என். நேரு பின்னடைவு!சேப்பாக்கம் தொகுதியில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பின்னடைவு காரைக்குடி தொகுதியில் சீமான் பின்னடைவு பெரம்பூர் தொகுதியில் தவெக தலைவர் விஜய் முன்னிலை எடப்பாடி தொகுதியில் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்னிலை: 3ஆவது இடத்தில் திமுக ராயபுரம்: அதிமுகவின் ஜெயக்குமார் பின்னடைவு தி.நகரில் என்.ஆனந்த் முன்னிலை திருச்சி மேற்கு தொகுதியில் கே.என்.நேரு பின்னடைவு தவெக தலைவர் விஜய் பெரம்பூரில் முன்னிலை; திருச்சி கிழக்கில் பின்னடைவு
/
இந்தியா

அஸ்ஸாமில் 17 தொகுதியில் பாஜக முன்னிலை!

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் 17 தொகுதிகளில் பாஜக தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகின்றது.

News image

ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா - DPS

Updated On :4 மே 2026, 9:16 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

அஸ்ஸாம் மாநிலத்தில் 17 தொகுதிகளில் பாஜக தொடர்ந்து முன்னிலை வகித்து வருகின்றது.

முதல்வர் ஹிமந்த பிஸ்வா சர்மா மற்றும் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் கௌரவ் கோகோய் ஆகியோர் ஜலுக்பாரி மற்றும் ஜோர்ஹாட் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் முன்னிலை வகித்து வருகின்றனர்.

அஸ்ஸாம் ஜாதிய பரிஷத் கட்சியின் தலைவர் லுரின்ஜோதி கோகோய், கோவாங் தொகுதியில் முன்னிலை வகிக்கிறார். தேர்தலுக்கு முன்னதாக பாஜகவில் இணைந்த, காங்கிரஸின் முன்னாள் மூத்த தலைவர்களான பிரத்யுத் போர்டோலாய், பூபென் போரா ஆகியோர் திஸ்பூர் மற்றும் பிஹ்பூரியா தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளனர்.

தற்போதைய நிலவரங்களின்படி, ஆளும் கட்சியான பாஜக 17 தொகுதிகளில் முன்னிலை வகிக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சி 8 தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது. இதுதொடர்பாக தேர்தல் ஆணையம் அதிகாரப்பூர்வமான புள்ளிவிவரங்களை வெளியிடவில்லை.

வாக்கு எண்ணிக்கை காலை 8 மணிக்குத் தொடங்கியது. முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது. மற்ற கட்சிகளின் தேர்தல் நிலவரங்கள் குறித்த தகவல்கள் இன்னும் வெளியாகவில்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

தொடர்புடையது

பெண்களுக்கு மாதம் ரூ. 3,000.. இது அஸ்ஸாம் பாஜகவின் வாக்குறுதி!

பெண்களுக்கு மாதம் ரூ. 3,000.. இது அஸ்ஸாம் பாஜகவின் வாக்குறுதி!

அஸ்ஸாமில் 2021ஐ விட அதிக இடங்களை பாஜக கைப்பற்றும்: அஜந்தா நியோக்!

அஸ்ஸாமில் 2021ஐ விட அதிக இடங்களை பாஜக கைப்பற்றும்: அஜந்தா நியோக்!

அஸ்ஸாம் தேர்தல்: மாநில கட்சிகள் மீது சவாரி செய்யும் தேசிய கட்சிகள்!

அஸ்ஸாம் தேர்தல்: மாநில கட்சிகள் மீது சவாரி செய்யும் தேசிய கட்சிகள்!

அஸ்ஸாம்: ஒரு தொகுதியில் பாஜகவுடன் மோதும் கூட்டணி கட்சி!

அஸ்ஸாம்: ஒரு தொகுதியில் பாஜகவுடன் மோதும் கூட்டணி கட்சி!

வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!
வீடியோக்கள்

சிங் கீதம் டீசர்!

தினமணி செய்திச் சேவை

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அம்மா அம்மாதான் பாடல்!
வீடியோக்கள்

அம்மா அம்மாதான் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK
வீடியோக்கள்

தோழர்களை நெறிப்படுத்த மட்டுமே அந்த விடியோ! Thiruma விளக்கம்! | VCK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |
வீடியோக்கள்

பிளே ஆஃப் செல்ல சிஎஸ்கே இதையெல்லாம் செய்யக் கூடாது? | CSK vs MI | Chennai Super Kings |

தினமணி செய்திச் சேவை

14 மணி நேரங்கள் முன்பு