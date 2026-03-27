லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

அருள் சரவணன் உடன் இயக்குநர் துரை செந்தில்குமார் கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் திரைப்படம் லீடர்.

Updated On :27 மார்ச் 2026, 4:44 pm

அருள் சரவணன் உடன் இயக்குநர் துரை செந்தில்குமார் கூட்டணியில் உருவாகியுள்ள படம் லீடர்.

தி லெஜெண்ட் நியூ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் புரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகி இருக்கும் இந்தப் படத்திற்கு எஸ். வெங்கடேஷ் ஒளிப்பதிவு செய்துள்ளார்.

ஆக்ஷன் கதையம்சம் கொண்ட இந்தப் படத்தின் டீசர் சமீபத்தில் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

முன்னதாக இந்தப் படம் ஏப்ரல் 9-ம் தேதி வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. தற்போது தேதி மாற்றப்பட்டு வரும் உலகளவில் ஏப்ரல் 3-ம் தேதி வெளியாகும் என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், லீடர் திரைப்படத்தின் இசை வெளியீடு மற்றும் பிரீ ரிலீஸ் நிகழ்ச்சி வருகிற மார்ச் 29-ஆம் தேதி நடைபெறும் என படக்குழு அறிவித்து உள்ளது.

