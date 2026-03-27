Dinamani
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் திரைப்படம் 'கர'.

'கர' புதிய விடியோ

Updated On :27 மார்ச் 2026, 3:11 pm

தனுஷ் நடிப்பில் உருவாகி வரும் புதிய திரைப்படம் 'கர'.

ஐசரி கணேஷ், தயாரித்துள்ள இந்த படத்தில் மமிதா பைஜு, கே.எஸ். ரவிகுமார், கருணாஸ், ஜெயராம், பிருத்வி பாண்டியராஜன், சுராஜ் வெஞ்சரமூடு, எம்.எஸ். பாஸ்கர் உள்ளிட்டோர் நடித்துள்ளனர். ஜி.வி. பிரகாஷ் இசையமைத்துள்ளார்.

தற்போது முகங்கள் என்ற பெயரில் புதிய விடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர்.

அண்மையில் வெளியான படத்தின் பர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மற்றும் டைட்டில் விடியோ ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இந்த நிலையில், கர படத்தின் முகங்கள் என குறிப்பிட்டு விடியோ ஒன்றை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர். 'கர' படம் ஏப்ரல் 30ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளது.

