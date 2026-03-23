லீடர் வெளியீட்டுத் தேதி!
லீடர் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது...
லெஜண்ட் சரவணன்
லெஜண்ட் சரவணன் நடித்த லீடர் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரபல தொழிலதிபர் லெஜண்ட் சரவணன் நடிகராகவும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இவர் நடித்த லெஜண்ட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது. தற்போது, இயக்குநர் துரை செந்தில்குமார் இயக்கத்தில் லீடர் என்கிற திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார்.
இதன் டீசர் சில நாள்களுக்கு முன் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் யூடியூபிலேயே 1.9 கோடி பார்வைகளைக் கடந்தது. மேலும், லெஜண்ட் சரவணனின் நடிப்பும் உடல்மொழியும் ஆச்சரியப்படுத்துவதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தன் முதல் திரைப்படத்தில் கேலி, கிண்டல்களைச் சந்தித்த சரவணன் இரண்டாம் படத்தின் டீசரில் பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளார்.
இந்த நிலையில், முழு ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவான லீடர் வருகிற ஏப்ரல் 9 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
