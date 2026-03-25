முன்கூட்டியே வெளியாகும் லெஜண்ட் சரவணனின் லீடர் திரைப்படம்!
நடிகர் லெஜண்ட் சரவணன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள லீடர் திரைப்படம் குறித்து...
லீடர் திரைப்பட போஸ்டர்.
படம்: எக்ஸ் / துரை செந்தில்குமார்.
நடிகர் லெஜண்ட் சரவணன் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள லீடர் திரைப்படம் முன்கூட்டியே வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
விக்னேஷ் சிவன் இயக்கிய எல்ஐகே படத்தின் வெளியீடு ஒத்திவைப்பதால், லீடர் திரைப்படம் முன்கூட்டியே வெளியாக இருக்கிறது.
பிரபல தொழிலதிபர் லெஜண்ட் சரவணன் நடிகராகவும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இவர் நடித்த லெஜண்ட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றதால், அடுத்ததாக சிறப்பான கதையம்சமுள்ள இயக்குநருடன் பணியாற்ற வேண்டும் என பல இயக்குநர்களிடம் கதை கேட்டு வந்தார்.
தற்போது, எதிர்நீச்சல், கருடன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கிய துரை செந்தில் குமாருடன் இணைந்துள்ளார். லீடர் எனப் பெயரிடப்பட்ட இப்படத்தின் டீசர் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்நிலையில், இந்தப் படம் ஏப்.3ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எல்ஐகே திரைப்படத்தை ஏப். 10 ஆம் தேதி திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் மூலம் தெரியவந்துள்ளது.
