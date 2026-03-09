Dinamani
ஆச்சரியப்படுத்திய அண்ணாச்சி!

லெஜண்ட் சரவணனின் லீடர் டீசர் குறித்து...

லெஜண்ட் சரவணன்
Updated On :9 மார்ச் 2026, 10:31 am

லெஜண்ட் சரவணனின் லீடர் டீசர் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.

பிரபல தொழிலதிபர் லெஜண்ட் சரவணன் நடிகராகவும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இவர் நடித்த லெஜண்ட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றதால், அடுத்ததாக கதையம்சமுள்ள இயக்குநருடன் பணியாற்ற வேண்டும் என பல இயக்குநர்களிடம் கதை கேட்டு வந்தார்.

தற்போது, எதிர்நீச்சல், கருடன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கிய துரை செந்தில் குமாருடன் இணைந்துள்ளார்.

அதிரடி ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவாகிவரும் இப்படத்திற்கு, ‘லீடர்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

இதன் டீசர் சில நாள்களுக்கு முன் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. யூடியூபிலேயே 1.8 கோடி பார்வைகளைக் கடந்ததுடன், லெஜண்ட் சரவணனின் நடிப்பும் உடல்மொழியும் ஆச்சரியப்படுத்துவதாக பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தன் முதல் திரைப்படத்தில் கேலி, கிண்டல்களைச் சந்தித்த சரவணன் இரண்டாம் படத்திலேயே பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளார். இப்படம் ஏப்ரல் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருகிறது.

actor legend saravanan's leader movie teaser gets good response from fans

