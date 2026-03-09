Dinamani
பிருத்விராஜுடன் இணையும் ராகுல் சதாசிவன்!

ஹாரர் திரைப்படத்தில் நடிக்கும் பிருத்விராஜ் சுகுமாரன்...

Updated On :9 மார்ச் 2026, 9:55 am

ஹாரர் இயக்குநர் ராகுல் சதாசிவன் நடிகர் பிருத்விராஜை வைத்து புதிய திரைப்படத்தை இயக்க உள்ளாராம்.

பூதகாலம், பிரம்மயுகம் உள்ளிட்ட ஹாரர் திரைப்படங்களை இயக்கி கவனம் பெற்றவர் இயக்குநர் ராகுல் சதாசிவன்.

இறுதியாக, நடிகர் பிரணவ் மோகன்லாலை வைத்து டீயஸ் ஈரே என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கினார். இப்படமும் ரூ. 80 கோடிக்கு அதிகமாக வசூலித்து வெற்றிப்படமானது.

தற்போது, ராகுல் சதாசிவன் நடிகர்கள் பிருத்விராஜ் சுகுமாரன் மற்றும் மஞ்சு வாரியரை முன்னணி கதாபாத்திரங்களாக வைத்து புதிய ஹாரர் திரைப்படத்தை இயக்கவுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

பிருத்விராஜ் ஹாரர் திரைப்படத்தில் நடிக்கவுள்ளது ரசிகர்களிடையே எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

reports suggests actor prithviraj and manju warrier starring movie will be direct by rahul sadasivan

எப்ப வருமோ... புலம்பிய ஆர்.ஜே. பாலாஜி!

சரியான வணிகம் இல்லை! அஜித் படத்திலிருந்து விலகிய பிரபல நிறுவனம்?

புதிய திரைப்படத்தை இயக்கும் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்!

சிலம்பரசனை இயக்கும் டியூட் இயக்குநர்?

94 வயதில் புதிய திரைப்படத்தை இயக்கும் சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ்!

