சரியான வணிகம் இல்லை! அஜித் படத்திலிருந்து விலகிய பிரபல நிறுவனம்?

நடிகர் அஜித்தின் 64-வது திரைப்படத்தை பிரபல நிறுவனமே முதலில் தயாரிக்க இருந்ததாகத் தகவல் வெளியுள்ளது.
இயக்குநர் ஆதிக் ரவிச்சந்திரன் நடிகர் அஜித் குமார் கூட்டணியில் புதிய திரைப்படம் உருவாகிறது. ஏகே - 64 எனத் தற்காலிகமாக பெயரிடப்பட்டுள்ள இப்படத்திற்கான முன்தயாரிப்பு பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
அஜித்தின் புதிய கார் பந்தயங்கள் முடிவடைந்ததும் படத்தின் படப்பிடிப்பு பிப்ரவரியில் தொடங்கும் என இயக்குநர் தெரிவித்திருந்தார்.
பிரபல தெலுங்கு தயாரிப்பாளரான அனில் சுங்கரா, ஏகே எண்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் என்கிற பெயரில் இப்படத்தைத் தயாரிக்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. அனில் சுங்கரா நடிகர் மகேஷ் பாபுவை வைத்து மனு உள்ளிட்ட திரைப்படங்களைத் தயாரித்தவர்.
இந்த நிலையில், இப்படத்தை முதலில் வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் நிறுவனமே தயாரிக்க இருந்ததாகவும் அஜித்தின் சம்பளம், ஓடிடி மற்றும் இதர உரிமங்களின் விற்பனை எதிர்பார்த்த வணிகத்தைக் கொடுக்காது எனத் தெரிந்ததாலேயே வேல்ஸ் வெளியேறியது பிரபல திரையரங்க உரிமையாளர் திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
summary
reports suggests intially vels film procuction company out from ak 64 movie
