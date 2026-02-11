செய்திகள்

சசிகுமார் படத்தை வெளியிடும் சூர்யா!

மை லார்ட் திரைப்படத்தை வெளியிடும் சூர்யா...
சசிகுமார் படத்தை வெளியிடும் சூர்யா!
Updated on
1 min read

நடிகர் சசிகுமாரின் மை லார்ட் திரைப்படத்தை சூர்யா வெளியீடு செய்கிறார்.

இயக்குநர் ராஜு முருகன் இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சசிகுமார், சைத்ரா உள்ளிட்டோர் நடிப்பில் உருவான மை லார்ட் திரைப்படம் பிப். 13 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

அரசியல் அதிகாரம் அடித்தட்டு மக்களை எந்த அளவிற்கு சுரண்டுகிறது என்பதை மையமாகக் கொண்டு கதை எழுதப்பட்டுள்ளது.

சான் ரோல்டன் இசையமைத்த இப்படத்தின் பாடல்களும் கவனம் பெற்றிருந்த நிலையில், இப்படத்தை நடிகர் சூர்யாவின் 2டி எண்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் நிறுவனம் வெளியிட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.

சசிகுமார் படத்தை வெளியிடும் சூர்யா!
சசிகுமாரின் பிரீடம் வெளியாகுமா?
Summary

actor sasikumar's my lord movie release by suriya's 2d entertainments

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

sasikumar

Related Stories

No stories found.