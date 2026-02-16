செய்திகள்

சிவகார்த்திகேயன் - 26 அறிவிப்பு!

நடிகர் சிவகார்த்திகேயனின் 26-வது திரைப்படத்தின் அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

பராசக்தி திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சிபி சக்கரவர்த்தி இயக்கத்தில் நடிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால், சிபி, ரஜினியின் 173வது திரைப்படத்தை இயக்குகிறார்.

மேலும், இயக்குநர் வெங்கட் பிரபு - சிவகார்த்திகேயன் கூட்டணி இணையலாம் என்றும் கூறப்பட்டது.

தற்போது, தாய் கிழவி திரைப்படத்தை இயக்கிய சிவகுமார் முருகேசன் சிவகார்த்திகேயனின் 26-வது திரைப்படத்தை இயக்குகிறார். இதனை ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது.

இதன் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது. இதில், வேலுடன் நாயகன் இருக்கும் காட்சி படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும், முதல் பார்வை போஸ்டர் இன்று மாலை 5 மணிக்கு வெளியாகவுள்ளது.

