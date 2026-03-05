Dinamani
லெஜெண்ட் சரவணனின் லீடர் டீசர்!

லீடர் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது....

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 7:16 am

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

லெஜெண்ட் சரவணன் நடித்த லீடர் திரைப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது.

பிரபல தொழிலதிபர் லெஜெண்ட் சரவணன் நடிகராகவும் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். இவர் நடித்த லெஜெண்ட் திரைப்படம் கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றதால், அடுத்ததாக கதையசமுள்ள இயக்குநருடன் பணியாற்ற வேண்டும் என பல இயக்குநர்களிடம் கதை கேட்டு வந்தார்.

தற்போது, எதிர்நீச்சல், கருடன் உள்ளிட்ட திரைப்படங்களை இயக்கிய துரை செந்தில் குமாருடன் இணைந்துள்ளார்.

அதிரடி ஆக்சன் திரைப்படமாக உருவாகிவரும் இப்படத்திற்கு, ‘லீடர்’ எனப் பெயரிட்டுள்ளனர்.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டீசர் வெளியாகியுள்ளது. இதில், தன் மகளைக் காப்பாற்றும் தந்தையாக சரவணன் நடித்துள்ளார்.

YouTube video thumbnail

summary

actor legend saravanan's leader movie teaser out now

