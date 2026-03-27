நீளிரா டிரெய்லர்!
நவீன் சந்திரா நடிப்பில், சோமிதரண் இயக்கத்தில் உருவான படம் நீளிரா.
ஸ்டோன் பெஞ்ச் நிறுவனம் தயாரிப்பில், நவீன் சந்திரா நடிப்பில், சோமிதரண் இயக்கத்தில் உருவான படம் நீளிரா.
படத்தில் சனந்த், ரூபா கொடுவாயூர், கபிலா வேணு, 'கயல்' வின்சென்ட், விது, ரோஹித், நவயுகா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர். சிவா பத்மயன் இசையமைத்துள்ளார்.
படம் ஏப்ரல் மாதம் 3ஆம் தேதி வெளியாக உள்ளது. இந்நிலையில் படத்தின் டிரெய்லரை படக்குழுவினர் இன்று வெளியிட்டுள்ளனர். இந்த நிலையில் படத்தின் டிரெய்லர் வெளியாகி ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்று வருகிறது.
