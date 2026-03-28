திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள்! முழு விவரம்!!
பேரவைத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளின் முழு விவரம் வெளியாகியிருக்கிறது.
திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிப்பு
திமுக வேட்பாளர் பட்டியல் அறிவிப்பு
தமிழகத்தில் ஆளும் திமுக கட்சியின் தலைமையில் அமைந்துள்ள கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகளை திமுகவின் பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு இன்று பிற்பகலில் அறிவித்தார்.
கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளையும், திமுக போட்டியிடும் தொகுதிகளையும் திமுகவின் பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு அறிவித்த பிறகு, திமுக வேட்பாளர் பட்டியலை கட்சித் தலைவரும் தமிழக முதல்வருமான மு.க. ஸ்டாலின் வெளியிட்டார்.
திமுக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சிகள் போட்டியிடும் தொகுதிகள் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
திமுக தலைமையிலான மதச்சார்பற்ற முற்போக்குக் கூட்டணியில் இடம்பெற்றுள்ள காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதிகளில், பொன்னேரி (தனி), திருபெரும்புதூர் (தனி), சோளிங்கர், உதகமண்டலம், ஈரோடு கிழக்கு, அறந்தாங்கி, கடலூர், மயிலாடுதுறை, காரைக்குடி, சிவகாசி, திருவாடனை, திருவைகுண்டம், நான்குநேரி, குளச்சல், விளவங்கோடு, கிள்ளியூர், வேளச்சேரி, ஊத்தங்கரை (தனி), துறையூர், கவுண்டம்பாளையம், ஆத்தூர் (தனி), பென்னாகரம், சிங்காநல்லூர், அம்பாசமுத்திரம், கிருஷ்ணகிரி, உசிலம்பட்டி, சங்கரன்கோவில், மேலூர் உள்ளிட்ட 28 தொகுதிகளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
தேமுதிகவுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிகளில், 1 விருத்தாசலம், 2. விருதுநகர், 3. தருமபுரி, 4. குடியாத்தம் (தனி), 5. சேலம் மேற்கு, 6. போளூர், 7. பல்லாவரம், 8. திருத்தணி, 9. ஓமலூர், 10. மயிலம் ஆகிய தொகுதிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில், 1. தளி, 2. திருத்துறைப்பூண்டி (தனி), 3. திருவில்லிபுத்தூர் (தனி), 4. திருப்பூர் வடக்கு, 5. பவானிசாகர் (தனி) ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ளன.
மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கு 1. கீழ்வேளூர் (தனி), 2. கந்தர்வக்கோட்டை (தனி), 3. பத்தநாபபுரம், 4. பழனி, 5. திருவொற்றியூர் ஆகிய தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 8 தொகுதிகள்.. காட்டுமன்னார்கோவில் (தனி), செய்யூர் (தனி), திருப்போரூர், அரக்கோணம் (தனி), திண்டிவனம் (தனி), பெரியகுளம் (தனி), கள்ளக்குறிச்சி (தனி) மற்றும் பண்ரூட்டி ஆகிய தொகுதிகளில் விசிக போட்டியிடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகளாக மொடக்குறிச்சி, மதுரை தெற்கு, கடையநல்லூர், சீர்காழி (தனி), ஆகியவையும் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு பாபநாசர், வாணியம்பாடி என இரண்டு தெகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.
