Dinamani
கமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்!அரசுப் பள்ளிகளில் நாளைமுதல் மாணவா் சோ்க்கை மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்! அஜீத் பவாரின் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதற்கு மோசமான வானிலை காரணம்: ஏஏஐபி அறிக்கை வளைகுடா நாடுகளின் தமிழா்களுக்கு உதவ கட்டுப்பாட்டு அறை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
சேலம்

மேட்டூா் அணையில் ஐஐடி பேராசிரியா் ஆய்வு

மேட்டூா் அணையின் 16 கண் பால பராமரிப்பு பணிகளை சென்னை ஐஐடி பேராசிரியா் அழகுசுந்தரமூா்த்தி சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

News image
மேட்டூா் அணையின் உபரிநீா் போக்கி மதகுகளின் வளைவுகள் வலுப்படுத்தும் பணிகளை ஆய்வுசெய்த ஐஐடி கட்டடவியல் பேராசிரியா் அழகுசுந்தரமூா்த்தி.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 8:42 pm

Syndication

மேட்டூா் அணையின் 16 கண் பால பராமரிப்பு பணிகளை சென்னை ஐஐடி பேராசிரியா் அழகுசுந்தரமூா்த்தி சனிக்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

மேட்டூா் அணையின் இடதுகரையில் உள்ள உபரிநீா் போக்கியின் 16 வளைவுகள் மற்றும் மதகுகளுக்கு எதிரே அமைக்கப்பட்டுள்ள கவுன்டா் வெயிட் பாக்ஸ் ஆகியவை வலுப்படுத்தும் பணிகள் பிப்ரவரி மாதம் முதல் நடைபெற்று வருகின்றன.

இப்பணிகளுக்காக ரூ. 19 கோடி திட்ட மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் முதல்கட்டமாக 1, 2, 3 மற்றும் 4-ஆவது மதகுகளின் வளைவுகள் வலுப்படுத்தும் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. 

இப்பணிகளின் தரம்குறித்து ஆய்வுசெய்ய சனிக்கிழமை மேட்டூா் வந்த சென்னை ஐஐடி பேராசிரியா் அழகுசுந்தரமூா்த்தி, நீா்வளத் துறை உதவி செயற்பொறியாளா் செல்வராஜ், கட்டுமான நிறுவன அதிகாரிகள் ஆகியோருடன் இணைந்து ஆய்வு மேற்கொண்டாா். பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

மேட்டூா் அணையின் இடதுகரையில் உள்ள 16 கண் மதகுகளின் வளைவுகள் வலுப்படுத்தும் பணிகளும், கவுன்டா் வெயிட் பாக்ஸ் பராமரிப்பு பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. இவற்றில், முதல் 4 வளைவுகளில் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. இப்பணிகள் ஐஐடி ஆலோசனைபடி நல்ல தரத்துடன் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள பணிகள் பருவமழைக்கு முன்பாக நிறைவடையும் என்றாா்.

டிரெண்டிங்

மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம் 88 அடி

மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம் 88 அடி

ஏஐ குறித்த ஐநா சுயாதீன அறிவியல் குழுவில் சென்னை ஐஐடி பேராசிரியா் பி.ரவீந்திரன்

ஏஐ குறித்த ஐநா சுயாதீன அறிவியல் குழுவில் சென்னை ஐஐடி பேராசிரியா் பி.ரவீந்திரன்

மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் 88.63 அடி

மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் 88.63 அடி

மின்னணுக் கழிவுகளிலிருந்து தாமிரம், இரும்பு பிரித்தெடுப்பு : புதியமுறை சென்னை ஐஐடியில் உருவாக்கம்

மின்னணுக் கழிவுகளிலிருந்து தாமிரம், இரும்பு பிரித்தெடுப்பு : புதியமுறை சென்னை ஐஐடியில் உருவாக்கம்

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு