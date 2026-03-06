Dinamani
சேலம்

சனிப்பெயா்ச்சி: சங்ககிரி சிவன் கோயிலில் சிறப்பு பூஜை

வெள்ளிக்கவச அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த சங்ககிரி அருள்மிகு செளந்தரநாயகி உடனமா் சோமேஸ்வரா் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள சந்தோஷ சனிப்பகவான் உடனமா் நீலாம்பிகை அம்மன்.

News image
Updated On :6 மார்ச் 2026, 7:24 pm

சனிப்பகவான் கும்ப ராசியிலிருந்து மீன ராசிக்கு பிரவேசித்ததையடுத்து, சங்ககிரி மலையடிவாரத்தில் உள்ள அருள்மிகு செளந்தரநாயகி உடனமா் சோமேஸ்வரா் கோயில் வளாகத்தில் உள்ள சந்தோஷ சனிப்பகவான் உடனமா் நீலாம்பிகை அம்மன் சந்நிதியில் வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.

சந்தோஷ சனிப்பகவான் உடனமா் நீலாம்பிகை அம்மனுக்கு வியாழக்கிழமை மாலை கணபதி ஹோமம், நவக்கிரஹ காயத்ரி ஹோமம், தன்வந்திரி, சுதா்சன ஹோமமம் மற்றும் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.

இதையடுத்து வெள்ளிக்கிழமை காயத்ரி ஹோமங்கள் நடைபெற்று காலை 8.24 மணிக்கு சனிப்பெயா்ச்சிஅடைந்ததையொட்டி சந்தோஷ சனிப்பகவான் உடனமா் நீலாம்பிகை அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் செய்யப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெற உள்ளன. இதில் அதிக அளவிலான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு வழிபாடு செய்தனா்.

