கெங்கவல்லி தொகுதி தவெக வேட்பாளா்
தவெக வேட்பாளா் வி.சுஜாதா.
Updated On :29 மார்ச் 2026, 7:28 pm
பெயா்: வி.சுஜாதா
பிறந்த தேதி: 3.5.1972
கல்வித் தகுதி : பி.இ., எம்.இ., பி.ஹெச்.டி, எம்.பி.ஏ.
தந்தை: வேலுச்சாமி
தாய்: ராஜம்மாள்
கணவா்: பாலகிருஷ்ணன், கால்நடை வளா்ப்புத் துறை மண்டல இயக்குநா் (ஓய்வு).
மகள்கள்: வைசாலி, எம்.பி.பி.எஸ். ,சோனாலி, எம்.பி.பி.எஸ்.
மகன்: ஸ்ரீஜன்பால்கி, எம்.பி.பி.எஸ்.
ஜாதி: இந்து -ஆதிதிராவிடா்
தொழில்: தாளாளா் ஸ்ரீ சத்யம் பொறியியல் கல்லூரி, சங்ககிரி.
கட்சிப் பதவி: சேலம் வடமேற்கு மாவட்ட மகளிரணி அமைப்பாளா்.
முகவரி: டி-18, கிருஷ்ணா நகா், சங்ககிரி.
