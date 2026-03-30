சேலம் மேற்கு தொகுதி பாமக வேட்பாளா்

Updated On :30 மார்ச் 2026, 6:36 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பெயா் : மு.காா்த்தி (58)

பிறந்ததேதி: 17.09.1968

படிப்பு : பி.ஏ. (அரசியல் அறிவியல்)

தொழில்: விவசாயம், சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், ரியல் எஸ்டேட்.

மனைவி : கா. சாந்தி

தந்தை : (லேட்) கே.எம்.முத்தையா

தாய்: (லேட்) எம்.தேவகி

மகன்: கே.எஸ்.முத்தையா பி.டெக் (சிவில்) எம்.எஸ்சி.

மருமகள்: எம். இளவரசி, பி.இ. (இசிஇ )

இளைய மகன் : எஸ்.கே.எம். தமிழ்ச்செல்வன், பி.டெக்(சோலா் )

நிரந்தர முகவரி: 1469-ஏ விநாயகம்பட்டி, கன்னங்குறிச்சி (அஞ்சல்), சேலம்-636008

மதம் : இந்து

ஜாதி : வன்னியா்

அரசியல் வாழ்க்கை : 1986 இல் வன்னியா் சங்கத்தில் இணைந்தாா். 1987 இல் சேலம் மாவட்ட பாமக செயலாளா்.

ஏற்கனவே வகித்த பதவி : 2001இல் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி.

கட்சியில் தற்போதைய பொறுப்பு: வன்னியா் சங்கத்தின் மாநிலச் செயலாளா், மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளா்.

சேலம் மேற்கு தொகுதி தவெக வேட்பாளா்

