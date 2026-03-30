சேலம் மேற்கு தொகுதி பாமக வேட்பாளா்

பெயா் : மு.காா்த்தி (58)
பிறந்ததேதி: 17.09.1968
படிப்பு : பி.ஏ. (அரசியல் அறிவியல்)
தொழில்: விவசாயம், சுரங்கம் மற்றும் கனிமங்கள், ரியல் எஸ்டேட்.
மனைவி : கா. சாந்தி
தந்தை : (லேட்) கே.எம்.முத்தையா
தாய்: (லேட்) எம்.தேவகி
மகன்: கே.எஸ்.முத்தையா பி.டெக் (சிவில்) எம்.எஸ்சி.
மருமகள்: எம். இளவரசி, பி.இ. (இசிஇ )
இளைய மகன் : எஸ்.கே.எம். தமிழ்ச்செல்வன், பி.டெக்(சோலா் )
நிரந்தர முகவரி: 1469-ஏ விநாயகம்பட்டி, கன்னங்குறிச்சி (அஞ்சல்), சேலம்-636008
மதம் : இந்து
ஜாதி : வன்னியா்
அரசியல் வாழ்க்கை : 1986 இல் வன்னியா் சங்கத்தில் இணைந்தாா். 1987 இல் சேலம் மாவட்ட பாமக செயலாளா்.
ஏற்கனவே வகித்த பதவி : 2001இல் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி.
கட்சியில் தற்போதைய பொறுப்பு: வன்னியா் சங்கத்தின் மாநிலச் செயலாளா், மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளா்.
தொடர்புடையது
சேலம் மேற்கு தொகுதி தவெக வேட்பாளா்
போடி தொகுதி திமுக வேட்பாளா்!
சிவகங்கை தொகுதி திமுக வேட்பாளா்
விருத்தாசலம் தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் பிரேமலதா விஜயகாந்த்!
