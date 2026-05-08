Dinamani
அமமுக எம்எல்ஏவை காணவில்லை: டிடிவி தினகரன் குற்றச்சாட்டு விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க அழைக்கக் கோரி உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு!தவெகவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி ஆதரவு இல்லை!கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு நேரில் நன்றி தெரிவித்தார் விஜய்! ஆளுநரைச் சந்தித்து ஆட்சி அமைக்க உரிமை கோரினார் விஜய்!புதிய அரசு அமைய ஆளுநர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்! மு.க. ஸ்டாலின்மேற்கு வங்க முதல்வராகிறார் சுவேந்து அதிகாரி! 2 துணை முதல்வர்கள்? தவெக ஆட்சியமைக்க மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியும் ஆதரவு! தவெகவுக்கு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஆதரவு!
/
சேலம்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: தாகூா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப்பள்ளி சிறப்பிடம்

News image
Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

Syndication

தலைவாசல் வட்டம், தேவியாக்குறிச்சி தாகூா் மெட்ரிக். மேல்நிலைப்பள்ளி மாணவா்கள் பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று சிறப்பிடம் பெற்றுள்ளனா்.

இப்பள்ளி மாணவா்கள் ஈ.சீனிவாசன் 594 மதிப்பெண்களும், கே.ரித்திகாஸ்ரீ 588 மதிப்பெண்களும், வி.நவீன்ராஜ், ஆா்.சுப்ரியா, ஏ.பிரியா, கே.ரிஷிகாஸ்ரீ ஆகியோா் தலா 587 மதிப்பெண்களும் பெற்றுள்ளனா்.

மேலும், கணினி அறிவியலில் 11 பேரும், கணிதத்தில் 3 பேரும், தமிழில் 2 பேரும், வேதியியலில் ஒருவரும், கணக்குப் பதிவியலில் ஒருவரும், கணினி பயன்பாட்டியலில் ஒருவரும் நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனா்.

தோ்வில் சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவ, மாணவிகளையும், பெற்றோா்களையும் தாகூா் கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் ஆா்.முத்துசாமி, செயலாளா் என்.மணிகண்டன், பொருளாளா் பி.காளியண்ணன், இணைச் செயலாளா் கே.அருண்குமாா், கல்விக் குழு இயக்குநா்கள் கே.சண்முகம், என்.ஆா்.செல்வம், பள்ளியின் இயக்குநா்கள் எல்.ராஜமாணிக்கம், ஆா்.சரவணக்குமாா், பள்ளி முதல்வா் சி.சரவணன் மற்றும் பொறுப்பாசிரியா்கள், ஆசிரியா்கள், பாராட்டி சால்வை அணிவித்து, பரிசுகள் வழங்கி கௌரவித்தனா்.

படவரி...

தேவியாக்குறிச்சி தாகூா் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிளஸ் 2 தோ்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்று சிறப்பிடம் பெற்ற மாணவா்களை பரிசு வழங்கி பாராட்டிய கல்வி நிறுவனங்களின் தலைவா் ஆா்.முத்துசாமி உள்ளிட்ட நிா்வாகிகள்.

தொடர்புடையது

ஆரணி ஏ.சி.எஸ்.மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

ஆரணி ஏ.சி.எஸ்.மெட்ரிக் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: பெரியேரி எஸ்ஆா்எம் முத்தமிழ் மேல்நிலைப் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: பெரியேரி எஸ்ஆா்எம் முத்தமிழ் மேல்நிலைப் பள்ளி 100% தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 தோ்வு: மேட்டூா் ஜிவி மேல்நிலைப்பள்ளி 100% தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 தோ்வு: மேட்டூா் ஜிவி மேல்நிலைப்பள்ளி 100% தோ்ச்சி

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: மால்கோ வித்யாலயா மெட்ரிக். மேல்நிலைப்பள்ளி 100 சதவீதம்

பிளஸ் 2 பொதுத் தோ்வு: மால்கோ வித்யாலயா மெட்ரிக். மேல்நிலைப்பள்ளி 100 சதவீதம்

விடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!
வீடியோக்கள்

பவர் பேட்ட க்ளிம்ஸ் விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK
வீடியோக்கள்

வெளியில் இருந்து ஆதரவு! ஆட்சியில் பங்கில்லை! கம்யூ. தலைவர்கள் பேட்டி | TVK

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy
வீடியோக்கள்

விஜய் முதல்வராக முடியுமா ? | TVK Vijay | TN CM | MK Stalin | Edapadi Palaniswamy

தினமணி செய்திச் சேவை

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்
வீடியோக்கள்

என்ன சொல்லி மிரட்டினாலும்... PM SHRI குறித்து அன்பில் மகேஸ் அட்வைஸ்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு