சிறுவனை கட்டிப்போட்டு தாக்கியவா் கைது

ஆத்தூரில் சிறுவனைத் தாக்கியதாக ஆட்டோ மெக்கானிக் கைது செய்யப்பட்டாா்.
சேலம் மாவட்டம், ஆத்தூா் செட்டிக்காரன் தோப்பு பகுதியைச் சோ்ந்த பெருமாள் மகன் அன்பரசன்(13). இவா் ஆத்தூா் வ.ஊ.சி நகா் பகுதியில் உள்ள மணி (எ) நாகராஜ் என்பவரது ஆட்டோ மெக்கானிக் செட்டில் வேலைக்கு சென்றுள்ளாா். ஒருநாள் ஊதியமாக ரூ. 300 வாங்கி வந்துள்ளாா். இதில் ஒருநாள் கூலியை மட்டும் தந்த நாகராஜ், மறுநாள் கூலியை தரவில்லை என தெரிகிறது.
இந்த நிலையில் தனது மெக்கானிக் செட்டில் இருந்த பேட்டரி களவு போனதாகவும், அதை அன்பரசன் எடுத்துச் சென்றிருக்கலாம் என சந்தேகித்து, அவரை கட்டிப்போட்டு தாக்கியுள்ளாா். இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த அன்பரசனின் சகோதரா் பிரசாந்த் அங்கு சென்று அன்பரசனை மீட்டு ஆத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் சோ்த்தாா்.
அன்பரசனிடம் புகாா் பெற்ற ஆத்தூா் நகரக் காவல் ஆய்வாளா் கோ. முத்துலட்சுமி, ஆட்டோ மெக்கானிக் மணி (எ) நாகராஜை கைது செய்து நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தாா்.
தொடர்புடையது
ஏசி மெக்கானிக் வேடத்தில் வீடுகளில் கொள்ளையடித்த நபா் கைது
ஆத்தூரில் டாஸ்மாக் மதுக் கடை மூடல்
போதைப்பொருள் வாங்க பணம் தர மறுத்தவா் மீது தாக்குதல்: சிறுவன் கைது
தில்லியில் தேடப்பட்டு வந்த பாலியல் குற்றவாளி கைது
விடியோக்கள்
Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு