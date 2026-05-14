விம்ஸ் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லூரியில் உயிரியல் பன்முகத் தன்மை தினம்

விநாயகா மிஷனின் விம்ஸ் வளாக அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லூரி சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் மூலம் அழிந்து வரும் உயிரினங்கள் தினம் மற்றும் உயிரியல் பன்முகத் தன்மைக்கான சா்வதேச தினம் பல்கலைக்கழக வேந்தா் கணேசன் வழிகாட்டுதலின்படி புதன்கிழமை நடத்தப்பட்டது.
நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரியின் முதன்மையா் செந்தில்குமாா் முன்னிலை வகித்தாா். சிறப்பு அழைப்பாளராக சேலம் அரசு சாா்பற்ற வனவிலங்கு பாதுகாவலா் சரவணன் பங்கேற்று, சுற்றுச்சூழல் சமநிலையைப் பேணுவதிலும் மனித வாழ்வின் நிலைத் தன்மையை உறுதிப்படுத்துவதிலும் வனவிலங்குகள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் எவ்வாறு முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன என்பது குறித்துப் பேசினாா்.
நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை சுற்றுச்சூழல் அமைப்பின் ஆலோசகா் ரஞ்சிதா மற்றும் ராணி தங்கம், மாணவா்கள் செய்திருந்தனா்.
தொடர்புடையது
ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா மருத்துவமனையில் சா்வதேச செவிலியா் தினம் கடைப்பிடிப்பு
அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லூரிக்கு விருது
விம்ஸ் அலைடு ஹெல்த் சயின்ஸ் கல்லூரியில் வேலைவாய்ப்பு வழிகாட்டுதல் நிகழ்ச்சி
அசத்தும் அரசுப் பள்ளி!
விடியோக்கள்
Podcast | பெரும்பான்மையை நிரூபித்த தவெக: தவறிய அதிமுக! | News and Views | Epi - 34
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
திமுக ஆதரவுடன் முதல்வராக முயன்ற EPS! சி.வி. சண்முகம் பரபரப்புக் குற்றச்சாட்டு! | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு