Dinamani
தமிழ்நாட்டிற்கு தடையின்றி உரம் வழங்கிட வேண்டும்: பிரதமருக்கு முதல்வர் விஜய் கடிதம்!நீட் வேண்டாம் என்பதே தவெக நிலைப்பாடு: அமைச்சர் அருண்ராஜ்கடும் பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளுடன் நீட் மறுதேர்வு: தர்மேந்திர பிரதான் அறிவுறுத்தல்முதல்வர் விஜய்யுடன் மாற்றுத் திறனாளிகள் அமைப்பினர் சந்திப்பு! வைரலான விடியோவால் சர்ச்சை!மேற்கு வங்க மறுதேர்தல்: திரிணமூல் காங்கிரஸ் வேட்பாளர் விலகல்!
/
சேலம்

சேலத்தில் கிணற்றில் தூக்கிட்ட நிலையில் பாட்டி, பேத்தி சடலங்கள் மீட்பு

சேலத்தில் கிணற்றில் தூக்கிட்ட நிலையில் பாட்டி, பேத்தி சடலங்களை மீட்ட போலீஸாா், இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

News image

கிணற்றில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட பேத்தி சதாஸ்ரீ, பாட்டி அம்மணி

Updated On :20 மே 2026, 2:25 am IST

Syndication

சேலத்தில் கிணற்றில் தூக்கிட்ட நிலையில் பாட்டி, பேத்தி சடலங்களை மீட்ட போலீஸாா், இதுகுறித்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

சேலம், கன்னங்குறிச்சி ஆறுமுக அய்யா் தெருவைச் சோ்ந்தவா் அம்மணி (60). இவருக்கு ராஜா, நாகராஜ் என 2 மகன்கள் உள்ளனா். இருவருக்கும் அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்ததால், இவரது மனைவிகள் பிரிந்து சென்றுவிட்டனா்.

ராஜாவின் மகள் சதாஸ்ரீயை (24), அவரது பாட்டி அம்மணி வளா்த்து வந்தாா். இந்நிலையில், ராஜா வேலைக்கு செல்லாமல் தினமும் குடித்துவிட்டு வந்து தாயிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளாா்.

செவ்வாய்க்கிழமை காலை நீண்ட நேரமாகியும் அம்மணியும், சதாஸ்ரீயும் வீட்டிலிருந்து வெளியே வரவில்லையாம். இதனால் சந்தேகம் அடைந்த அக்கம்பக்கத்தினா் வீட்டுக்குள் சென்று பாா்த்தனா். அங்கு அவா்கள் இல்லாததால், வீட்டின் கிணற்றுக்குள் பாா்த்தபோது, அம்மணியும், சதாஸ்ரீயும் தூக்கிட்ட நிலையில் சடலமாக கிடந்ததைக் கண்டு அதிா்ச்சியடைந்தனா்.

தகவலறிந்து வந்த கன்னங்குறிச்சி போலீஸாா், கிணற்றுக்குள் இருந்து அம்மணி, சதாஸ்ரீ சடலங்களை மீட்டனா். முதல்கட்ட விசாரணையில், ராஜா தினந்தோறும் குடித்துவிட்டு வந்து தகராறு செய்துவந்ததால், உணவுக்கு பணம் இல்லாத வேதனையில் பேத்தியை தூக்கில் தொங்கவிட்ட பின்னா், அம்மணி சேலையை கழுத்தில் கட்டி கிணற்றுக்குள் குதித்து தற்கொலை செய்துகொண்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து ராஜாவிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

கணவா் வீட்டில் பெண் தூக்கிட்ட நிலையில் மரணம்: சிபிஐ விசாரணை கோரி உறவினா்கள் போராட்டம்

கணவா் வீட்டில் பெண் தூக்கிட்ட நிலையில் மரணம்: சிபிஐ விசாரணை கோரி உறவினா்கள் போராட்டம்

சேலத்தில் ஐ.டி. நிறுவன ஊழியா் தற்கொலை: போலீஸாா் விசாரணை

சேலத்தில் ஐ.டி. நிறுவன ஊழியா் தற்கொலை: போலீஸாா் விசாரணை

கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் மா்ம மரணம்

கொலை வழக்கில் தேடப்பட்டவா் மா்ம மரணம்

மதுராந்தகம் அருகே கிணற்றில் விழுந்து: பாட்டி, பேரன், பேத்தி என 3 போ் உயிரிழப்பு

மதுராந்தகம் அருகே கிணற்றில் விழுந்து: பாட்டி, பேரன், பேத்தி என 3 போ் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

ஜோதிட அலுவலக சர்ச்சை: விளக்கம் கொடுத்த தவெக எம்எல்ஏ கனிமொழி

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

எடப்பாடி பழனிசாமியின் கண் அசைவில் ஆட்சி அமைந்திருக்கும்! - CV Shanmugam பரபரப்பு பேட்டி | ADMK | EPS

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

முதல்வர் Vijay அறையில் செல்ஃபி விடியோ! மீறப்பட்டதா விதிமுறை?

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்

ருதுராஜ் தான் காரணமா?: வேதனையில் சிஎஸ்கே ரசிகர்கள்