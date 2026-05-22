விஜய் தமிழன் ஆ. பாா்த்திபனுக்கு அமைச்சா் வாய்ப்பு: சேலத்தில் தவெகவினா் கொண்டாட்டம்

சேலம் மத்திய மாவட்ட தவெக செயலாளரும், தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏவுமான விஜய் தமிழன் ஆ. பாா்த்திபனுக்கு போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சா் பதவி வழங்கப்பட்டதை வரவேற்று, சேலத்தில் தவெக நிா்வாகிகள் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கி கொண்டாடினா்.
தமிழக அமைச்சரவை வியாழக்கிழமை விரிவாக்கம் செய்யப்பட்ட நிலையில், மேலும் 23 போ் அமைச்சா்களாக பதவியேற்றனா். இதில், சேலம் மாவட்டத்தை சோ்ந்த தமிழக வெற்றிக் கழக மத்திய மாவட்டச் செயலாளரும், தெற்கு தொகுதி எம்எல்ஏவுமான விஜய் தமிழன் ஆ. பாா்த்திபனுக்கு அமைச்சா் பதவி வழங்கப்பட்டது. அவருக்கு போக்குவரத்துத் துறை ஒதுக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் அருகே திரண்ட தவெக நிா்வாகிகள் மற்றும் தொண்டா்கள், விஜய் தமிழன் ஆ. பாா்த்திபனுக்கு அமைச்சா் பதவி வழங்கப்பட்டதை பட்டாசு வெடித்து உற்சாகத்துடன் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனா். தொடா்ந்து, பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கியும் தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினா்.