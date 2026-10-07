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சேலத்தில் இருந்து பெங்களூரு, கொச்சி, ஹைதராபாத் விமான சேவை அக்.16 முதல் நிறுத்தம்

சேலத்தில் இருந்து பெங்களூரு, கொச்சி மற்றும் ஹைதராபாத் நகரங்களுக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த விமான சேவை வரும் 16 ஆம் தேதி முதல் நிறுத்தப்பட உள்ளதாக விமான நிலைய இயக்குநா் நெளஷத் தெரிவித்துள்ளாா்.

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சேலத்தில் இருந்து பெங்களூரு, கொச்சி மற்றும் ஹைதராபாத் நகரங்களுக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த விமான சேவை வரும் 16 ஆம் தேதி முதல் நிறுத்தப்பட உள்ளதாக விமான நிலைய இயக்குநா் நெளஷத் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து வியாழக்கிழமை அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

சேலம் விமான நிலையத்தில் இருந்து தற்போது அலையன்ஸ் ஏா் நிறுவனம் மூலம் பெங்களூரு மற்றும் கொச்சி நகரங்களுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இதேபோன்று இன்டிகோ நிறுவனம் சாா்பில் பெங்களூரு, ஹைதராபாத் நகரங்களுக்கு விமானங்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

பிராந்திய இணைப்புத் திட்டத்தின் கீழ் இந்த விமான சேவை அளிக்கப்பட்டது. பிராந்திய இணைப்பு திட்டம் காலாவதியாவதை முன்னிட்டு இந்த விமான சேவைகள் வரும் 16 ஆம் தேதி முதல் நிறுத்தப்படுகின்றன.

அதேபோல வரும் 25 ஆம் தேதி முதல் சேலத்தில் இருந்து சென்னைக்கு நாள்தோறும் இரண்டு விமானங்கள் இன்டிகோ நிறுவனம் சாா்பில் இயக்கப்பட உள்ளது.

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