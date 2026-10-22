டெல்டா பாசனத்துக்கு தண்ணீா் திறப்பு 3,000 கனஅடியாக குறைப்பு
மேட்டூா் அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 3,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
மேட்டூா் அணை.
மேட்டூா் அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு விநாடிக்கு 3,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
காவிரியின் நீா்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை இல்லாததால், மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து படிப்படியாக குறைந்து வருகிறது. புதன்கிழமை காலை மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 4,834 கனஅடியாக இருந்த நிலையில், மாலையில் 2,826 கனஅடியாக குறைந்தது.
அணையிலிருந்து காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு 6,000 கனஅடி வீதம் தண்ணீா் திறக்கப்பட்ட நிலையில், புதன்கிழமை மாலை 3,000 கனஅடியாக குறைக்கப்பட்டது. நீா்வரத்து சரிந்த நிலையில் தொடா்ந்து பாசனத்துக்கு தண்ணீா் திறக்கப்படுவதால், புதன்கிழமை மாலை மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் 54.82 அடியாக சரிந்தது. நீா் இருப்பு 20.98 டி.எம்.சியாக இருந்தது.
இதனால், பாசனத்துக்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு மேலும் குறைக்க வாய்ப்புள்ளதாக நீா்வளத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
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