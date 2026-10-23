ஏத்தாப்பூா் முத்துமலை முருகன் கோயிலில் எடப்பாடி பழனிசாமி வழிபாடு
ஏத்தாப்பூா் முத்துமலை முருகன் கோயிலில் அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு வழிபாடு செய்தாா்.
எடப்பாடி பழனிசாமி
ஏத்தாப்பூா் முத்துமலை முருகன் கோயிலில் அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி வெள்ளிக்கிழமை சிறப்பு வழிபாடு செய்தாா்.
சேலம் மாவட்டம், பெத்தநாயக்கன்பாளையம் வட்டம், ஏத்தாப்பூா் பேரூராட்சியில் சிறப்பு பெற்ற முத்துமலை முருகன் கோயில் அமைந்துள்ளது. இங்கு 146 அடி உயரம் கொண்ட முருகன் அருள்பாலித்து வருகிறாா்.
இக்கோயில் கிழக்கு நுழைவாயிலில் திருப்பணிகள் நடைபெற்று ராஜகோபுரம் கட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த கோபுரத்துக்கான மகா கும்பாபிஷேகம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (அக். 25) நடைபெறுகிறது.
இதையொட்டி, சிறப்பு யாகசாலைகள் அமைத்து பூஜைகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற இரண்டாம் கால யாகசாலை பூஜையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி கலந்துகொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தாா்.
முன்னதாக எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சேலம் புகா் மாவட்டச் செயலாளா் ஆா்.இளங்கோவன் மற்றும் கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் சிறப்பான வரவேற்பளிக்கப்பட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து, கோயிலில் உள்ள 146 அடி உயர வெற்றிவேலுக்கு பாலபிஷேகம் செய்து, மூலவா் சந்நிதானத்தில் நடைபெற்ற மகா தீபாராதனையில் கலந்துகொண்டு எடப்பாடி பழனிசாமி சுவாமி தரிசனம் செய்தாா்.
இதில் அதிமுக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் ஏ.பி.ஜெயசங்கரன் (ஆத்தூா்), அ. நல்லதம்பி (கெங்கவல்லி), வெங்கடாசலம் (மேட்டூா்), வே.சம்பத்குமாா் (அரூா்) மற்றும் நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டனா்.
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