சென்னையில் இன்று இரவு முதல் மழை! மற்ற மாவட்டங்களில் மழை எப்படி இருக்கும்?
தமிழகத்தில் இன்றைய (அக். 24) வானிலை நிலவரம் குறித்து தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் தகவல்...
சென்னையில் மழை - ENS
தமிழகத்தில் இன்று (அக். 24) மழை நிலவரம் எப்படி இருக்கும் என தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் பிரதீப் ஜான் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.
அவர் தனது பதிவில் கூறியுள்ளதாவது:
1. வடக்கு / வட உள் தமிழ்நாடு
வடக்கு உள் மாவட்டங்கள் முழுவதும் பரவலான மழை எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் சில இடங்களில் கன முதல் மிகக் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி, சேலம், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம், கடலூர்.
ஏற்காடு, கொல்லி மலைகள், கல்ராயன் மலைகள், ஜவ்வாது மலைகளில் தீவிர மழை பெய்யக்கூடும்.
2. காவிரி டெல்டா மற்றும் அதை ஒட்டிய மாவட்டங்கள்
தெற்கு திசைக் காற்றினால் காவிரி டெல்டாவின் சில பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் மிதமான முதல் கனமழை பெய்யும்
தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருச்சிராப்பள்ளி, அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை.
3. மேற்கு தமிழகம் மற்றும் மலை மாவட்டங்கள்
நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, கரூர், நாமக்கல்.
நீலகிரி மற்றும் அதனை ஒட்டிய மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் ஆங்காங்கே கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், திண்டுக்கல், ஈரோடு ஆகிய இடங்களிலும் மழை பெய்யக் கூடும், மழையின் தீவிரம் இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும்.
குன்னூர்: நீலகிரியில் உள்ள மலைச் சரிவுகள், எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளில் கடுமையான மழை மற்றும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்படக் கூடும்.
4. தெற்கு தமிழகம் – கன்னியாகுமரி, நெல்லை மலைப் பகுதிகள்
கன்னியாகுமரி மற்றும் அதன் அருகிலுள்ள தெற்குப் பகுதிகளில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. குமரியில் உள்ள சில இடங்களில் இன்று கனமழை பெய்யக் கூடும்.
5. சென்னை உள்ளிட்ட 4 மாவட்டங்கள்
இன்று (அக், 24) இரவு முதல் நாளை காலை வரை மழை அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாளை மழைக்கு உகந்த நாளாகத் தெரிகிறது. நாளை நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது.
ஒட்டுமொத்தமாக வட உள் தமிழகம் மற்றும் குன்னூர் நீலகிரிப் பகுதிகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். காவிரி டெல்டாவின் சில பகுதிகளில் மிதமானது முதல் கனமழை வரை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
PJ Interpretation of Weather Charts for the Common Man â 24.10.2026— Tamil Nadu Weatherman (@praddy06) October 24, 2026
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1.North / North Interior Tamil Nadu
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Widespread rainfall is expected across the northern interior districts, with heavy to very heavy rainfall possible at isolatedâ¦ pic.twitter.com/Vf08Fo5Pj6
Summary
TN Rain update for all districts by Tamilnadu weatherman
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