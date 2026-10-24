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மேயர் பிரியாவை புறக்கணிக்கிறதா தவெக அரசு? ராஜ்மோகன் பதில்!

தவெக அரசு தன்னை புறக்கணிப்பதாக மேயர் பிரியா கூறியதற்கு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பதில்....

Is the TVK government ignoring Mayor Priya, Rajmohan response

மேயர் பிரியா | அமைச்சர் ராஜ்மோகன் - கோப்புப் படம்

Updated On :

சென்னை மேயர் பிரியாவை தவெக அரசு புறக்கணிக்கவில்லை, அவர் அழைப்புவிடுத்தால்தான் வர வேண்டும் என்று கிடையாது என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.

முதல்வர் விஜய், சென்னை ரிப்பன் மாளிகைக்கு ஆய்வுக்கு வரும்போது தனக்கு தகவல் தெரிவிக்கவில்லை, அழைக்கவில்லை என்று மேயர் பிரியா கூறியிருந்தார்.

இதுபற்றி மேயர் பிரியா, "முதல்வர் விஜய், சென்னை ரிப்பன் மாளிகைக்கு வரும்போது எனக்கு தகவல் தெரிவிக்கவில்லை. அவர் வந்தபிறகு எனக்கு தகவல் சொல்கிறார்கள். முன்கூட்டியே சொன்னால்தானே நான் செல்ல முடியும். அதன்பிறகு மேயர் வரவில்லை என்று குற்றம்சாட்டுகிறார்கள். உண்மையில் மேயர், அரசை புறக்கணிக்கவில்லை. தவெக அரசு தான் மேயரை புறக்கணிக்கிறது. நான் திமுகவில் இருக்கிறேன் என்பதால் புறக்கணிக்கிறார்கள்" என்று கூறியிருந்தார்.

இதற்கு இன்று பதிலளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "மேயரை நாங்கள் புறக்கணிக்கவில்லை. அழைப்பு விடுத்தால்தான் அவர் ரிப்பன் மாளிகைக்கு வர வேண்டும் என்று கிடையாது. அவர் தாராளமாக எப்போது வேண்டுமானாலும் வரலாம்.

மழை வெள்ளத்திற்கு எந்த கட்சி என்று தெரியாது. அதனால் மீட்பு நடவடிக்கையின்போது ஒருங்கிணைப்பு வேண்டும். நான் ஒரு அமைச்சர், நான் கூப்பிடாமல்தான் வருகிறேன்.

அழைப்பு விடுத்தால்தான் வருவேன் என்று பழையபடி இல்லாமல் அவர்களாக வர வேண்டும். மேயரின் ஸ்டைலில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் புரோட்டோகால் பார்க்காமல் யார் வேண்டுமானாலும் வரலாம்" என்றார்.

Summary

Is the TVK government ignoring Mayor Priya, Rajmohan response

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