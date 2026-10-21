முதல்வர் விஜய்யின் பெரம்பூர் தொகுதியில் மேயர் பிரியா ஆய்வு!
முதல்வர் விஜய்யின் பெரம்பூர் தொகுதியில் மேயர் பிரியா ஆய்வு செய்தது பற்றி...
திருவிக நகர் பகுதியில் மேயர் பிரியா ஆய்வு - X / Chennai corporation
பெரம்பூர் சுரங்கப் பாதையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மழைநீர் அகற்றும் பணிகளை மேயர் பிரியா நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ளதையடுத்து தமிழகம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட நகரங்களிலும் நேற்று இரவு விடிய விடிய மழை பெய்தது.
இதையடுத்து தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அனைத்து அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளுக்கு முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதன்படி அமைச்சர்கள், அதிகாரிகளும் தங்கள் தொகுதிகளில் மழைநீர் அகற்றும் பணிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
சென்னை மேயர் பிரியா, முதல்வர் விஜய்யின் பெரம்பூர் தொகுதியில் இன்று (அக். 21) ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
பெரம்பூர் சுரங்கப் பாதையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மழைநீர் அகற்றும் பணிகளை மேயர் பிரியா நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். மழைநீர் அகற்றும் பணிகளை விரைவாக மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு அவர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
முன்னதாக, திரு.வி.க. நகர் மண்டலம், ஸ்டீபன்சன் சாலை செங்கை சிவம் பாலம், ஓட்டேரி நல்லா கால்வாய் பகுதிகளிலும் மேயர் பிரியா ஆய்வு செய்தார்.
தொடர்ந்து, ரிப்பன் கட்டட வளாகத்தில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தில், கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளைப் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
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Summary
Mayor Priya inspects Chief Minister Vijay Perambur constituency
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