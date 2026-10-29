முதல்வருக்காக காலை முதல் காத்திருக்க முடியுமா? மேயர் பிரியா ஆவேசம்!
சென்னை மாநகராட்சி கூட்டத்தில் மேயர் பிரியா ஆவேசம்...
மேயர் பிரியா - x
ரிப்பன் மாளிகைக்கு முதல்வர் வருகிறார் என்றால் காலை முதல் இரவு வரை காத்திருக்க முடியுமா என்று சென்னை மாநகராட்சி மேயர் ஆர். பிரியா கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னை மாநகராட்சியின் மாதாந்திர கூட்டம் ரிப்பன் மாளிகையில் நடைபெற்று வரும் நிலையில், அரசு நிகழ்ச்சிகளுக்கு மாமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு எந்த தகவலும் அளிக்கப்படுவதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
முன்பெல்லாம் அரசு நிகழ்ச்சி என்றால் மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் அழைத்து தகவல் சொல்வார், ஆனால், தற்போது எந்த தகவலும் அளிக்கப்படுவதில்லை என்று மாமன்ற உறுப்பினர்கள் குற்றச்சாட்டை முன்வைத்தனர்.
அப்போது மேயர் பிரியா பேசியதாவது:
”மாமன்றத்தில் பதவிக் காலம் நிறைவடைய இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளன. ஆனால், ஒவ்வொரு மாதமும் இதே குற்றச்சாட்டு எழுகிறது. அனைவரும் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள்தான். ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்த ஓராண்டுக்கு மேல் ஆகும், அதுவரை அந்த திட்டத்தை மாமன்ற உறுப்பினர்கள் கண்காணித்து பணிகளை மேற்கொள்கிறார்கள். ஆனால், அவர்களை அழைக்காமலேயே எம்.எல்.ஏ.க்கள் திறந்துவைக்கிறார்கள். அதிகாரிகள் அரசியல் சார்பின்றி செயல்பட வேண்டும்.
மாமன்ற உறுப்பினர்கள், மண்டலத் தலைவர்கள் மட்டுமல்ல மேயரான எனக்கும் இதே நிலைதான். நான் முதல்வரின் கூட்டத்தை புறக்கணிப்பதாக கூறுகிறார்கள். முதல்வர் ரிப்பன் மாளிகைக்கு வருகிறார் என்றால் நேரத்தை கூறினால்தான் வர முடியும். அவர் வருகிறார் என்பதற்காக காலையிலிருந்து இரவு வரை ரிப்பன் மாளிகையில் இருக்க முடியுமா? மாமன்ற உறுப்பினர்களை புறக்கணிக்க அதிகாரிகளுக்கு ஏதேனும் அறிவுறுத்தல் கொடுக்கப்பட்டதா? இதற்கு மாமன்றத்தையே கலைத்துவிட்டு போகலாமே” எனத் தெரிவித்தார்.
Summary
Can you wait from the morning for the Chief Minister - Mayor Priya asks
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