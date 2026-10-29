சரணடைந்த முன்னாள் எம்எல்ஏ முத்துக்குமாரை நவ.12 வரை சிறையில் அடைக்க உத்தரவு!
சரணடைந்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ முத்துக்குமாரை நவ.12 ஆம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளதைப் பற்றி...
முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. முத்துக்குமார் - அன்பில் மகேஸ்.
லஞ்சம் பெற்ற வழக்கில் சரணடைந்த முன்னாள் எம்.எல்.ஏ முத்துக்குமாரை நவ.12 ஆம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்க சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
கடந்த தி.மு.க. ஆட்சியில் தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் வழங்க சுமார் ரூ. 100 கோடிக்கு மேல் வசூலித்ததாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கம் தரப்பில் அளிக்கப்பட்ட புகாரில் அப்போதைய பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், பி.டி.அரசகுமார், முத்துகுமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்திருந்தனர்.
இந்த வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் கடந்த அக். 26-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். இந்த வழக்கில் தலைமறைவாக இருந்த முத்துக்குமார் முன்ஜாமீன் கோரி தாக்கல் செய்த மனுவை உச்சநீதிமன்றம் நேற்று (அக். 28) தள்ளுபடி செய்தது.
இந்த நிலையில், இன்று காலை சென்னை ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தில், நீதிபதி எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி முன் முத்துக்குமார் சரணடைந்தார்.
தாமாக முன்வந்து சரணைடைந்த முத்துக்குமாரை நவ. 12-ஆம் தேதி வரை நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டுள்ளார். முதல் வகுப்பு சிறை வழங்கவும் மருத்துவர் வசதிகள் செய்து கொடுக்கவும் நீதிபதி சத்தியமூர்த்தி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.
Summary
A special court in Chennai has ordered that former MLA Muthukumar, who surrendered in a bribery case, be remanded in judicial custody until November 12.
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