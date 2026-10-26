ரூ.100 கோடி மோசடி வழக்கு: அன்பில் மகேஸ் புழல் சிறையில் அடைப்பு! நவ. 6 வரை நீதிமன்றக் காவல்
மோசடி வழக்கு தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸுக்கு நவ. 6 வரை நீதிமன்றக் காவல் விதிக்கப்பட்டது குறித்து...
அன்பில் மகேஸ் - எக்ஸ்
மோசடி வழக்கு தொடர்பாக திமுக முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸுக்கு நவம்பர் 6 வரையில் நீதிமன்றக் காவல் விதிக்கப்பட்டு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம், டிடிசிபி, சிஎம்டிஏ அனுமதிகள் மற்றும் பிற சட்டப்பூர்வ அனுமதிகளைப் பெற்றுத் தருவதாககூறி, ரூ.100 கோடிக்கு மேல் சட்டவிரோதமாக வசூலித்ததாக தனியார் பள்ளிகள் சங்கம் தரப்பில் புகார் அளிக்கப்பட்டது.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் விசாரணை நடத்திய சென்னை மத்திய குற்றப் பிரிவு போலீசார், முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ், தனியார் பள்ளிகள் சங்கத் தலைவர் பி.டி. அரசகுமார் உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக அன்பில் மகேஸை திங்கள்கிழமையில் சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீஸார் அதிரடியாக கைது செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, அவரிடம் விசாரணையும் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இதனிடையே, புலன் விசாரணை ஆரம்ப நிலையில் உள்ளதாலும், புதிய தகவல்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாலும் அன்பில் மகேஸுக்கு முன்பிணை வழங்க முடியாது என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கூறியது.
மேலும், அவருக்கு மருத்துவப் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, சென்னை ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி எல்.எஸ்.சத்தியமூர்த்தி முன் இரவில் போலீஸார் ஆஜர்படுத்தினர்.
திங்கள்கிழமை நள்ளிரவு வரை நடைபெற்ற விசாரணையில், நவ. 6 வரை அவரை நீதிமன்றக் காவலில் சிறையில் அடைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார். இதையடுத்து புழல் சிறையில் அன்பில் மகேஸ் அடைக்கப்பட்டார்.
Summary
Rs. 100 crore fraud case: Anbil Mahesh remanded to Puzhal Prison
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.