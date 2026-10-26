அன்பில் மகேஸுக்கு மருத்துவப் பரிசோதனை
விசாரணைக்குப் பிரகு அன்பில் மகேஸுக்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது குறித்து...
அன்பில் மகேஸ் - எக்ஸ்
பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க ரூ.100 கோடிக்கு மேல் லஞ்சம் பெற்றதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸுக்கு சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
விசாரணைக்குப் பிறகு பலத்த பாதுகாப்புடன் காவல் துறையினர் மருத்துவப் பரிசோதனைக்கு அழைத்து வந்தனர். அரை மணிநேரத்துக்கும் மேல் நடைபெற்ற மருத்துவ பரிசோதனைக்குப் பிறகு மீண்டும் ஆணையர் அலுவலகத்துக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்.
திமுக ஆட்சியில் பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சராக இருந்தபோது, தனியார் பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் வழங்குவதற்காக ரூ. 100 கோடிக்கு மேல் லஞ்சம் பெற்றதாக அன்பில் மகேஸ் மீது வழக்கு தொடரப்பட்டது. இந்த வழக்கில் முன் ஜாமீன் கோரி அன்பில் மகேஸ் தொடர்ந்த மனுவை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள இல்லத்தில் அன்பில் மகேஸை காவல் துறையினர் இன்று மாலை கைது செய்தனர்.
சென்னை வேப்பேரி காவல் ஆணையர் அலுவலகத்துக்கு அழைத்துச் சென்று மத்திய குற்றப்பிரிவு காவல் துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் சுமார் 3 மணிநேரம் நடந்த விசாரணைக்குப் பிறகு மருத்துவப் பரிசோதனைக்காக சென்னை ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு காவல் துறையினர் அழைத்துச் சென்றனர்.
மருத்துவப் பரிசோதனையைத் தொடர்ந்து நீதிபதிகள் குடியிருப்புப் பகுதிக்கு அழைத்துச் சென்று நீதிபதி முன்பு ஆஜர்படுத்தப்படவுள்ளார்.
Summary
Medical examination for Anbil Mahesh
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