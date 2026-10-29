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முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு வீட்டில் மீண்டும் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை!

முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக முதன்மைச் செயலாளருமான கே.என். நேருவின் தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை சோதனை குறித்து...

Former Minister K.N. Nehru.

முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு. - கோப்புப்படம்

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திருச்சி: திமுக முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக முதன்மைச் செயலாளருமான கே.என். நேருவின் தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை(அக்.29) காலை முதல் மீண்டும் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறையில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் ரூ.634 கோடி மதிப்பிலான பணி நியமன முறைகேடு மற்றும் ஒப்பந்த முறைகோடு தொடர்பான வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததைத் தொடர்ந்து, முன்னாள் அமைச்சரும், திமுக முதன்மைச் செயலாளருமான கே.என். நேருவின் தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை (அக்.29) காலை முதல் மீண்டும் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

கே.என். நேரு வீடு முன்பு கூடியுள்ள திமுகவினர்

கே.என். நேரு வீடு முன்பு கூடியுள்ள திமுகவினர்

3 வாகனங்களில் வந்த 15 லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள், தில்லை நகர் 5 ஆவது குறுக்கு தெருவில் உள்ள வீட்டில் சோதனை செய்து வருகின்றனர்.

திருச்சி தில்லை நகரில் உள்ள வீடு உள்பட சென்னை மற்றும் தமிழ்நாடு முழுவதும் 20-க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை காலை 7 மணி முதல் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

கடந்த செப்.5 ஆம் தேதி நேரு தொடர்புடைய இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்தியது நிலையில் இன்று மீண்டும் சோதனை நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இதேபோன்று சென்னை ஆர்.ஏ. புரத்தில் உள்ள நேரு சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் வீடு, அலுவலகத்திலும் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

வரும் நவ.16 ஆம் தேதி நேருவின் தம்பி ரவிச்சந்திரன் மகனுக்கு திருமணம் நடைபெற உள்ள நிலையில், இந்த சோதனை அரசியல் வட்டாரத்தையும் தாண்டி அவரது குடும்ப உறவுகளுக்கும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

DVAC team conducted a raid at the residence of former minister K.N. Nehru

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