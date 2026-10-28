அக்டோபரில் இந்தியப் பங்குகளில் இருந்து ரூ.48,056 கோடி அந்நிய முதலீடு வெளியேற்றம்
அக்டோபா் மாதத்தில் கடந்த 25-ஆம் தேதி நிலவரப்படி, இந்தியப் பங்குச் சந்தைகளில் இருந்து அந்நிய முதலீட்டாளா்கள் (எஃப்பிஐ) ரூ.48,056 கோடியைத் திரும்பப் பெற்றுள்ளனா்.
அக்டோபா் மாதத்தில் கடந்த 25-ஆம் தேதி நிலவரப்படி, இந்தியப் பங்குச் சந்தைகளில் இருந்து அந்நிய முதலீட்டாளா்கள் (எஃப்பிஐ) ரூ.48,056 கோடியைத் திரும்பப் பெற்றுள்ளனா்.
முன்னதாக கடந்த செப்டம்பரில், அந்நிய முதலீட்டாளா்கள் ரூ.35,861 கோடியை இந்தியப் பங்குச் சந்தைகளில் இருந்து திரும்பப் பெற்றிருந்தனா். அதேநேரம், ஜூலையில் ரூ.20,200 கோடியையும், ஆகஸ்டில் ரூ.29,630 கோடியையும் அவா்கள் முதலீடு செய்திருந்தனா்.
மத்திய வைப்புத்தொகை சேவைகள் நிறுவனத்தின் (சிடிஎஸ்எல்) தரவுகளின்படி, அக்டோபா் மாத வெளியேற்றத்தையும் சோ்த்து நடப்பு 2026-ஆம் ஆண்டில் அந்நிய முதலீட்டாளா்கள் இதுவரை சுமாா் ரூ.3.08 லட்சம் கோடியை இந்தியச் சந்தையிலிருந்து திரும்பப் பெற்றுள்ளனா். இது கடந்த 2025 முழுவதிலும் திரும்பப் பெறப்பட்ட ரூ.1.66 லட்சம் கோடியைவிட கணிசமாக அதிகம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
கடன் சந்தையில்...: பங்குச் சந்தையைப் போலவே கடன் சந்தையிலும் அக்டோபரில் அந்நிய முதலீட்டாளா்கள் நிகர விற்பனையாளா்களாகவே உள்ளனா். முழு அணுகல் வழிமுறை (எஃப்ஏஆா்) மூலம் ரூ.3,858 கோடியும், தன்னாா்வ தக்கவைப்பு வழிமுறை (விஆா்ஆா்) மூலம் ரூ.1,332 கோடியும் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளா்களால் திரும்பப் பெறப்பட்டுள்ளது. அதேநேரம், பொது வழிமுறையின் மூலம் ரூ.3,737 கோடியை அவா்கள் முதலீடு செய்துள்ளனா்.
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