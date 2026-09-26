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நான் முடி வெட்டிக்கொண்டால்கூட பிரச்னையா? - மேயர் பிரியா ஆதங்கம்!

தான் முடி வெட்டிக்கொள்வதுகூட பிரச்னை ஆகிறதாக மேயர் பிரியா தெரிவித்தது குறித்து...

Mayor Priya.

மேயர் பிரியா. - படம் - எக்ஸ்

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தான் முடி வெட்டிக்கொள்வதுகூட பிரச்னையாக உள்ளதாக மேயர் பிரியா ராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை ரிப்பன் மாளிகையில் மாநகராட்சி மாமன்றக் கூட்டம் மேயர் பிரியா ராஜன் தலைமையில் நேற்று (செப். 26) நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் தவெக அரசையும் முதல்வர் விஜய்யையும் மேயர் பிரியா கடுமையாக விமர்சித்தார்.

இதனிடையே அவர் முடி வெட்டிக்கொண்டது குறித்து சமூக ஊடகங்களில் சிலர் தங்களது கருத்துகளைப் பதிவு செய்து வருகின்றனர்.

இதுகுறித்து மேயர் பிரியா தனது எக்ஸ் தளப் பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:

ஏன் எனக்கு மட்டும் எப்போதும் இது நடக்கிறது? முதல் நாளிலிருந்து தற்போதுவரை, நான் எது செய்தாலும் அது சர்ச்சையாகிறது. அது சிறிய பிரச்னையாக இருந்தாலும்கூட பெரிதாகிறது.

நான் பர்கர் சாப்பிட்டாலும் பிரச்னை ஆகிறது. நான் முடி வெட்டிக்கொண்டாலும் பிரச்னை ஆகிறது. நான் எடுக்கும் என்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பங்கள்கூட கேள்விக்குட்படுத்தப்பட்டு அவை ஆராயப்படுவதாகத் தெரிகிறது.

நான் ஒரு பெண் என்பதாலோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்தவள் என்பதாலோதான் இப்படி நடக்கிறதோ என்று சில நேரங்களில் எனக்குத் தோன்றுகிறது. நான் சார்ந்த பிரச்னைகளில் மட்டும், பெண்ணியவாதிகளும் பெண்களுக்காகக் குரல் கொடுப்பதாகச் சொல்பவர்களும் எங்கே மறைந்துவிடுகிறார்கள் என்பது தெரியவில்லை.

அரசியலில் ஈடுபடும் பெண்கள் ஒழுக்கமற்றவர்களோ அல்லது மரியாதைக்குத் தகுதியற்றவர்களோ அல்ல. பொதுவாழ்வில் இருக்கும் ஒரு பெண்ணை அவரது தோற்றம், வாழ்க்கை முறை அல்லது தனிப்பட்ட விருப்பங்களின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுவதற்கு யாருக்கும் உரிமை இல்லை.

ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தனக்கே உரிய கண்ணியமும் சுயமரியாதையும் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தனது விருப்பப்படி அமைத்துக் கொள்ளும் உரிமையும் உண்டு. எனவே, மேயர் என்ற பதவியைத் தாண்டி அந்தப் பெண்ண்ணையும் மதிக்க வேண்டும் என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Summary

Mayor Priya Rajan has stated that even getting a haircut has become an issue.

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