The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சட்டம் - ஒழுங்கு பிரச்னை: அமித் ஷாவிடம் அறிக்கை அளித்தார் தமிழக ஆளுநர் ஆர்லேகர்!கொளத்தூர் அரசுப் பள்ளி உணவுக் கூடத்தில் முதல்வர் விஜய் ஆய்வு!உதயநிதிக்கு எதிரான தேர்தல் வழக்கை நிராகரிக்க உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு!தவெக 6 மாத ஆட்சியில் 112 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், ரூ. 1.14 லட்சம் கோடி முதலீடுகள்தமிழக காவல்துறை அதிரடி: 3 நாள்களில் 1,049 ரௌடிகள் கைதுதென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவானது!8 நாள்களில் ரூ. 1,000 கோடி வசூலித்த ராமாயணா!

பெரம்பூர் தொகுதியில் முதல்வர் விஜய்! கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றார்!

முதல்வர் விஜய் பெரம்பூர் அலுவலகத்திற்குச் சென்றுள்ளது பற்றி..

CM Vijay

முதல்வர் விஜய் - எம்எல்ஏ அலுவலகம் - கோப்புப் படம்

Updated On :

முதல்வர் விஜய் தனது தொகுதியான பெரம்பூர் அலுவலகத்திற்குச் சென்றுள்ளார்.

நாளை (நவ. 14) ஆம் குழந்தைகள் நாள் கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், நாளை விடுமுறை நாள் என்பதால் இன்று (நவ. 13 ) அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்கப்படுகிறது.

அதன்படி அரசுப் பள்ளிகளில் 61,84,566 மாணவா்களுக்கு கேக் வழங்குவதற்காக தமிழக அரசு சாா்பில் ரூ. 9.27 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், சென்னை கொளத்தூரில் உள்ள அரசுப் பள்ளிக்கு நேரில் சென்று மாணவர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் இனிப்புகள் வழங்கினார். தொடர்ந்து, குழந்தைகளுக்கு வாழ்த்து அட்டைகளையும் வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

இதன் தொடர்ச்சியாக பெரம்பூரில் உள்ள தனது எம்எல்ஏ அலுவலகத்திற்கு முதல்வர் விஜய் சென்றுள்ளார். பொதுமக்களைச் சந்தித்து அவர்களின் குறைகளைக் கேட்டறிந்து கோரிக்கை மனுக்களை பெற்று வருகிறார்.

Summary

CM vijay in perambur constituency office

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பயணியின் உயிரைக் காப்பாற்றிய ரயில்வே பெண் காவலர்!

பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பயணியின் உயிரைக் காப்பாற்றிய ரயில்வே பெண் காவலர்!

முதல்வர் விஜய்யின் பெரம்பூர் தொகுதியில் மேயர் பிரியா ஆய்வு!

முதல்வர் விஜய்யின் பெரம்பூர் தொகுதியில் மேயர் பிரியா ஆய்வு!

பெரம்பூர் தேர்தல் வழக்கு: முதல்வர் விஜய் மனு மீதான தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!

பெரம்பூர் தேர்தல் வழக்கு: முதல்வர் விஜய் மனு மீதான தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!

பெரம்பூா் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் முதல்வா் விஜய் திடீா் ஆய்வு! மக்களிடம் மனுக்களைப் பெற்றார்!

பெரம்பூா் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தில் முதல்வா் விஜய் திடீா் ஆய்வு! மக்களிடம் மனுக்களைப் பெற்றார்!

விடியோக்கள்

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

இக்னோர் பாடல் வெளியீடு!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

மீட்டிங் முடிந்தது... புறப்பட்ட முதல்வர், எம்எல்ஏ-க்கள்!

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER