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பெரம்பூர் தொகுதியில் முதல்வர் விஜய்! மக்களிடம் மனுக்களைப் பெற்றார்!

முதல்வர் விஜய், பெரம்பூர் தொகுதிக்குச் சென்று மக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றது பற்றி...

CM vijay in perambur

பெரம்பூர் தொகுதியில் முதல்வர் விஜய்.... - X

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முதல்வர் விஜய் இன்று தனது சொந்த தொகுதியான பெரம்பூர் தொகுதிக்குச் சென்று மக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றார்.

சென்னை மாதவரத்தில் உள்ள ஆவின் பால் பண்ணையில் முதல்வர் விஜய் இன்று (அக். 7) காலை ஆய்வு செய்தார்.

அப்போது, தமிழ்நாடு பால் உற்பத்தியாளர்கள் சங்கம் சார்பில் ரூ. 2.23 கோடியில் கட்டப்பட்ட மாநில ஆய்வக துணைக் கட்டடத்தையும் முதல்வர் விஜய் இன்று திறந்துவைத்தார். அங்கு ரூ. 152 கோடியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் கட்டடத்தையும் பார்வையிட்டார்.

இதையடுத்து முதல்வர் விஜய் தனது சொந்த தொகுதியான பெரம்பூர் தொகுதிக்குச் சென்றார்.

பெரம்பூர் எம்எல்ஏ அலுவலகத்துக்குச் சென்ற அவர், அங்கு காத்திருந்த மக்களிடம் கோரிக்கை மனுக்களைப் பெற்றார்.

மேலும் இ- சேவை மூலமாக விண்ணப்பித்த மக்களுக்கு பல்வேறு சான்றிதழ்களையும் வழங்கினார்.

Summary

CM vijay sudden visit to his perambur constituency

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