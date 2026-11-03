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பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பயணியின் உயிரைக் காப்பாற்றிய ரயில்வே பெண் காவலர்!

பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்த ரயில்வே பெண் காவலர் பயணியின் உயிரைக் காப்பாற்றியது குறித்து...

At Perambur railway station...

நீலகிரி அதிவிரைவு வண்டி புறப்படும் போது... - படம் - தினமணி

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பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்த பெண் காவலர் ஒருவர் செவ்வாய்க்கிழமை (நவ. 3) பயணியின் உயிரைக் காப்பாற்றினார்.

சென்னை, பெரம்பூர் ரயில் நிலையத்தில் இருந்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை (ஆர்.பி.எஃப்.) காவலரின் துரிதமான நடவடிக்கையால் பயணி ஒருவரின் உயிர் காப்பாற்றப்பட்டது.

நீலகிரி அதிவிரைவு வண்டி (ரயில் எண்: 12672) முதலாவது நடைமேடையிலிருந்து புறப்பட்டபோது, ​​தான் தவறான ரயிலில் ஏறிவிட்டதை உணர்ந்த 23 வயது பயணி முகமது காஜிம் ஆலம், ஓடும் ரயிலிலிருந்து இறங்க முயன்றார்.

அப்போது அவர் நிலைதடுமாறி, பெட்டியின் கதவுப் பகுதியில் இருந்த கைப்பிடியைப் பிடித்துக்கொண்ட நிலையில், நடைமேடையில் சிறிது தூரம் இழுத்துச் செல்லப்பட்டார்.

இதைக் கவனித்த ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை தலைமைக் காவலர் பக்சந்த் மீனா, உடனடியாகச் செயல்பட்டு அந்தப் பயணியை இழுத்து பாதுகாப்பான இடத்திற்குக் கொண்டு வந்தார். இதனால் ஒரு பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது.

இதனைத் தொடர்ந்து, அந்தப் பயணியின் சகோதரர் ரயிலின் அபாயச் சங்கிலியை இழுத்து ரயிலை நிறுத்தினார்.

Summary

An RPF personnel at the Perambur railway station saved a passenger's life on Tuesday (Nov. 3).

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