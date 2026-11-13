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பிரியமுடன் விஜய்! குழந்தைகளுக்கு கேக் ஊட்டி வாழ்த்திய முதல்வர்!

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் இனிப்புகள் வழங்கியது குறித்து...

குழந்தைகளுக்கு கேக் வழங்கிய முதல்வர் விஜய்

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குழந்தைகள் நாளையொட்டி, அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு முதல்வர் விஜய் இனிப்புகள் வழங்கினார்.

நவம்பர் 14 ஆம் தேதியில் குழந்தைகள் நாள் கொண்டாடப்படவுள்ள நிலையில், நவ. 13-ல் அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு இனிப்புகள் வழங்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டது. அரசுப் பள்ளிகளில் 61,84,566 மாணவா்களுக்கு கேக் வழங்குவதற்காக தமிழக அரசு சாா்பில் ரூ.9.27 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், சென்னை கொளத்தூரில் உள்ள அரசுப் பள்ளிக்கு நேரில் சென்று மாணவர்களுக்கு கேக் முதல்வர் விஜய் இனிப்புகள் வழங்கினார். தொடர்ந்து, குழந்தைகளுக்கு வாழ்த்து அட்டைகளையும் முதல்வர் விஜய் வழங்கினார்.

குழந்தைகளுக்கு கேக் ஊட்டி வாழ்த்திய முதல்வர்

குழந்தைகளுக்கு கேக் ஊட்டி வாழ்த்திய முதல்வர்

Summary

Children's Day: CM Vijay distributed cake to children

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