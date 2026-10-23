ஸ்வீட் எடு, கொண்டாடு! குழந்தைகள் நாளில் 62.4 லட்சம் மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்குகிறது தமிழக அரசு!
குழந்தைகள் நாளையொட்டி, அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தமிழக அரசு கேக் வழங்குவது குறித்து...
குழந்தைகள் நாளில் 62.4 லட்சம் மாணவர்களுக்கு கேக்... - பிரதிப் படம்
குழந்தைகள் நாளையொட்டி, அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழங்குவதற்காக ரூ. 7.54 கோடிக்கு கேக் துண்டுகளை தமிழக அரசு கொள்முதல் செய்யவிருக்கிறது.
நாட்டில் குழந்தைகள் நாள் விழா ஆண்டுதோறும் நவம்பர் 14 ஆம் நாள் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவின் பிறந்தநாளான நவம்பர் 14 அன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
குழந்தைகள் நாளையொட்டி, பள்ளி மாணவர்களின் மகிழ்ச்சியைக் கொண்டாடும் விதமாகவும், அவர்களுக்குக் குழந்தைகள் நாள் வாழ்த்துகளைத் தெரிவிக்கும் வகையிலும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கேக் வழங்க தமிழக அரசு முடிவெடுத்துள்ளது.
இதன்படி, அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவியருக்கு வழங்குவதற்காக 62,46,412 கேக் துண்டுகளை தமிழக அரசு கொள்முதல் செய்யவிருக்கிறது. ஒரு கேக் துண்டு 45 கிராம் இருக்கும் அளவிற்கு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்துக்காக பிரிட்டானியா, ட்ரீம் பேக், எலைட் நேச்சுரல், ஐடிசி நிறுவனங்களிடம் இருந்து சாக்லேட், அன்னாசி, ஆரஞ்சு, பட்டர், பால் சுவை கொண்ட கேக் துண்டுகள் ரூ. 7.54 கோடிக்கு கொள்முதல் செய்யப்படவுள்ளன.
நிறுவனங்களில் தரத்தைச் சோதித்த பிறகு, நவம்பர் 9 முதல் 11 ஆம் தேதிக்குள் மாணவர்களுக்கு கேக் துண்டுகள் வழங்கப்படவுள்ளன.
Summary
Tamil Nadu government distributes cakes to 62.4 lakh students on Children's Day
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